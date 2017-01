BC Mureș pare victimă sigură cu Chalon, în meciul de miercuri (ora 19.00), din faza a doua a FIBA Europe Cup. Jucătorii n-au primit salariile de trei luni.

Într-un interviu pentru bcmures.com, site-ul clubului, playmakerul Goran Martinici a detalia situația gravă a echipei.

”Din păcate, şi în sezoanele trecute au fost întârzieri ale salariilor, dar niciodată mai mult de două luni. Acum suntem la al treilea salariu restat. Şi clubul mai are datorii istorice către Gajovici, spre exemplu.

Noi înţelegem situaţia, de aceea am şi vorbit cu băieţii că dăm totul şi în meciul cu Elan Chalon de miercuri. Ştim că nu noi suntem principalii favoriţi în această partidă şi campionatul este mult mai important. Am avut o întâlnire cu conducerea clubului, şi ne au promis o rezolvare pentru săptămâna următoare, sperăm că şi oraşul şi sponsorii o să ne sprijine. Din fericire în campionat stăm bine, am avut patru victorii la rând.

BC Mureș pare victimă sigură cu Chalon. Martinici: ”Pur și simplu suntem împinși să plecăm”

Întârzierea salariilor este o problemă mai mare pentru aceia dintre noi care au aici familia, copii. Dacă persistă şi rămâne această nesiguranță şi pentru play off, atunci vă daţi seama că jucătorii nu o să se poată concentra la fel.

Este interesant şi faptul că, deși sunt din ce în ce mai mari probleme, clubul are rezultate din ce în ce mai bune. Mi-ar părea rău ca aceşti suporteri minunaţi să rămână eventual fără baschet sau fără jucători.

Şi în ţară, dar şi în străinătate se ştiu de problemele noastre. Avem oferte, dar eu nu aş vrea să plec acum. Aş vrea ca situaţia să se remedieze. Mă simt foarte bine aici, i-am şi spus lui Barni (antrenorul Barnabas Szászgáspár) că aş semna aici până la finalul carierei mele. Dar aşa ne este foarte greu. Sper ca oamenii să ne înţeleagă. Sigur mai stau 15-20 de zile, să aştept să văd cum evoluează lucrurile, dar în momentul actual pur şi simplu sunt împins să plec”.

Martinici tocmai a bifat 100 de meciuri în tricoul BC Mureş, în victoria cu Dinamo.



”Nu prea am numărat meciurile, dar mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat sănătate să pot disputa aceste partide”, a spus muntenegreanul Martinici, 29 de ani, fost la Primorka, Vojovodina CSM București și Falco Szombathely (Ungaria), din 2013 la Tg. Mureș.

Și căpitanul Laszlo Lazar a voorbit despre situația grea a clubului.

CLASAMENTUL GRUPELOR DIN FIBA EUROPE CUP.

Mureșenii au trei eșecuri din trei meciuri.

Pronostic un meci cu peste 167 de puncte și o victorie a francezilor de la Elan/ Chalon la peste 9 puncte.

În tur, francezii au câștigat cu 101-65. În Fiba Europe Cup, mureșenii au pierdut clar ultimul meci.