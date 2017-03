CSM București l-a adus pe Per Johansson. Suedezul va fi consultant tehnic. Gruparea sponsorizată de primăria Capitalei nu se mulțumesc cu titlul în Liga Națională.

Campioana Europei a anunțat pe site-ul oficial angajarea lui Johansson. Iată comunicatul integral:

”Conducerea CSM Bucuresti a decis sa intareasca banca tehnica prin aducerea lui Per Johansson in calitate de Consultant Tehnic (castigator al medaliei de argint cu nationala Suediei – Campionatul European de Handbal Feminin 2010). Suedezul in varsta de 47 de ani va colabora cu actualii antrenori, Aurelian Rosca, Adrian Vasile si Linus Persson pana la sfarsitul acestui sezon.