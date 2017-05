Enes Kanter, baschetbalist în NBA, a fost blocat pe aeroportul din București. Este un adversar al lui Erdogan. Venea la un turneu de baschet în România.

ACTUALIZARE 18.19. Prima reacție a lui Kanter, pe contul său de Twitter:

”Sunt în România, unde autoritățile mi-au transmis că ambasada Turciei mi-a anulat pașaportul. Sunt reținut aici de câteva ore de către doi polițiști. Desigur, motivul din spatele acestei neînțelegeri sunt orientările mele politice și omul care a făcut acest lucru este președintele Turciei. E un om rău, un dictator, «Hitler al secolului nostru». Vă voi ține la curent cu ce se întâmplă în continuare”, a spus Enes Kanter, într-un mesaj video postat pe contul său de Twitter. Sportivul s-a fotografiat cu angajații aeroportului având zâmbetul pe buze.





ACTUALIZARE 17.27. Jurnalistul TVR Alex Costache a făcut precizări pe ”cazul Kanter”, pe contul de Facebook.

”Kanter tocmai s-a imbracat intr -o cursa British cu escala la Londra şi destinatia finala SUA. Kanter nu are cetatenie americana, dar are green cadrul care ii da drept de rezidenta si de munca in America.

Incident grav la Otopeni

Enes Kanter, baschetbalist turc din NBA de la Oklahoma Thunders, nu este lasat sa intre in Romania pt ca statul turc a lui Erdogan i-a anulat pasaportul pentru ca este sustinator al clericului Fettulah Gulen.

Acum e in no man’s land la Otopeni si politia de frontiera i-a comunicat ca poate sa plece unde vrea, dar in Romania nu poate sa intre. Ciudat cum I s-a anulat pasaportul cat a fost in avion. Venea din Indonesia si a avut escala la Frankfurt. Maine el avea mai multe activitati sportive caritabile organizate cu Fundatia Lumina a lui Fettulah Gulen, Directia pentru sport a Primariei Bucuresti si cu Federatia romana de baschet. Dimineata la 9 tb sa fie la scoala speciala nr 5 pentru copii cu dizabilitati”.

Autoritățile române au fost informate de turci că Enes Kanter (25 de ani) nu are pașaport valabil. Ajuns la București, Kanter a fost blocat pe aeroport, deși mâine după-amiază avea programată o demonstrație, dar și alte activități în afara sportului.

Kanter, pivot la Oklahoma City Thunder, a fost exclus pe motive politice din naționala Turciei, fiind socotit un adversar al președintelui Recep Erdogan. Kanter trebuia să fie prezent pe terenul de baschet amenajat pe esplanada Veranda Mall, duminică, 21 mai, începând cu ora 10.30. Turcul uriaș Enes Kanter din NBA era invitat la turneul de baschet Veranda 3×3.

Kanter nu este singurul sportiv care îl contestă pe Erdogan, apoi are probleme. Fostul mare fotbalist Hakan Șukur a fugit în SUA, de teama lui Erdogan. Între timp, regimul de la Ankara l-a condamnat la închisoare pe Șukur.

Starul NBA Enes Kanter – blocat de autoritățile române pe Aeroportul Otopeni în momentul când a aterizat la București, la ora 14.00. Enes Kanter, jucătorul din NBA sosit în România pentru o serie de activități sociale și sportive, se află blocat pe Aeroportul Otopeni si nu este lăsat să intre în țară pe motiv de anulare a pașaportului de către autoritățile turce. Aceasta situație survine după ce sosirea acestuia a fost mediatizată în presa din România.

Deși autoritățile de frontieră susțin că pașaportul sportivului este anulat, acestuia i se permite călătoria către alte state, fiind condus spre zona de transfer. Precizăm că în cazul unui pașaport anulat, posesorul nu se mai poate deplasa niciunde. România este a 8-a țară din cadrul turneului global Enes Kanter Light Foundation, acesta vizitând țări precum Coreea, Thailanda, Indonezia, fără să se întâmple incidente de genul acesta. #EKLF✌️#Live4Others?#Indonesiapic.twitter.com/HBNWIQHyFh — Enes Kanter (@Enes_Kanter) May 19, 2017

Enes Kanter a ajuns în România din Frankfurt (Germania) și nicăieri nu a avut probleme cu actele de călătorie, România fiind prima țară care pune probleme de acest gen. Menționăm că, în urmă cu circa o lună, unui om de afaceri turc, stabilit în România, i-a fost reținut pașaportul, în condiții similare, la solicitarea Ambasadei Turciei la București, iar după o săptămână i-a fost restituit documentul de către autoritățile române, cu scuze și cu precizarea că a fost o greșeală.