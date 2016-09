EXPLOZIV. Cazul ”Sida la Lupte”? Vasile Pușcașu, singurul campion olimpic la lupte libere: ”Cei din federație știau despre HIV! Pârcălabu vrea să instituie Omerta!”. Ce răspunde șeful instituției PLUS comunicatul federației

Vasile Pușcașu, singurul campion la lupte libere pe care l-a dat România, a comentat cazul masorului Cosmin Nițescu, decedat pe 25 august, despre care . Pușcașu a activat ca secretar genedal al federației în perioada 2000-2013, dar a fost înlocurat de venirea lui Răzvan Pușcașu, actualul șef.

”Domnule, ce să vă spun? Am văzut ce ați scris. După părerea mea de fost secretar general al federației, cei care conduc acum trebuiau să încerce să prevină consecințele, factorul psihic în pregătirea sportivilor. SIDA e o boală necruțătoare. Ei știau despre situația lui, a masorului. Cred că știau, părerea mea. Nu știu câtă răspundere penală vor avea, dar morală o au. Păi, cei de lângă el nu au observat anumite lucruri la masor, că se ferește de anumite chestii, că… Pârcălabu o tot dă cu lupta pentru putere. El nu vede cum conduce, că e ilegal Biroul Executiv. A făcut modificare de statut, nu arată nimănui actele. Nu arată niciun document. Nu e democratic ce se întâmplă acolo, iar MTS are rol de supraveghere a situație, dar nu și-l exercită!”.

Pușcașu este acum în opoziție față de conducerea FR Lupte. ”Eu am concurat cu Pârcălabu la șefia federației. La presiunile mai multor factori, am pierdut. Factorul politic a influențat totul atunci. Era PD-ul la putere. M-au executat! Alegerile n-au fost prea corecte. S-a făcut fraudă, dar MTS n-a luat în calcul, Să fie sănătoși. A fost reclamată la MTS situația că actualul președinte conduce cu Biroul Executiv, care e format din el, din secretrul general și dintr-o altă persoană, dar nici asta n-a contat la ministier. Secretarul general nu e ales, e numit, el nu poate conduce. În Biroul Federal, Pârcălabu nu este dorit de către 5 di n cei 9 membri. Vrea să înstituie Omerta! Conduce autoritar! Acolo au loc lucruri grave, care nu se pot spune, pentru că nu se pot dovedi. Aluat medalia asta la Rio, despre care specialiștii spun că nu a fost prea corectă, dar nu s-a obținut nimic prin legitimarae acelui cecen! Ce-ai rezolvat?”.

Răzvan Pârcălabu și-a prezentat punctul de vedere. ”Sunt ofițer al Armatei românesc și nu am legătură cu alte chestiuni. În afară de amenzi de ciculație, nu am dosar penal. Sunt tată a doi. Am fost la Rio de Janeiro, unde am stat trei săptămâni, și acolo am aflat despre masor (n.r. – JO s-au terminat pe 21 august, iar masorul a murit pe 25 august). Nu am aplecat urechea la unul și la altul. Medicina Legală e la zi, are certificat medical, e clinic sănătos pentru angalare, am copie după certificatul de deces în care scrie encefalită.

La întrebare de ce federația de specialitate nu a făcut nimic până acum, Pârcălabu a răspuns: ”Faptul că a avut HIV sau nu… Până ieri, n-am avut cunoștință. Am fost plecat la Concregesul Federației Internaționale”.

Referitor la ultimele articole aparute in mass-media, Federatia Romana de Lupte, face urmatoarele precizari:

Felul in care este zugravit profesionistul Cosmin Nitescu de catre multi dintre oamenii de care a avut grija luni de zile, dar si de catre cei care se afla in spatele acestei mizerabile actiuni, depaseste granitele bunului simt si ale unei educatii primare. Orientarea sexuala a unui cetatean liber al Uniunii Europene nu este problema nimanui! Nici un secretar general sau vreun presedinte nu poate hotari daca un antrenor se indragosteste de o sportiva, nu poate controla apetitul sexual al vreunui luptator sau al unei atlete, dar nici masurile de protectie sau contraceptie!

Din punct de vedere al Codului Muncii, domnul Cosmin Nitescu a fost declarat apt medical, atat in anul 2014, cat si in anul 2016, existand in acest sens documente doveditoare.

Pana in acest moment toate testele HIV efectuate de sportive si antrenori sunt negative!

Am ales impreuna sa tacem, insa cred ca voi cei din lumea luptelor va trebui sa alegeti drumul pe care vreti sa mergeti! Vreti sa primti din nou tinichele in loc de medalii, care sa coste dublu decat cele pe care le primiti acum? Doriti ca niste banale foi de hartie sa fie numite diplome si sa coste si ele dublu sau triplu? Vreti sa mergeti cu avionul la competitii sau sa va intoarceti la trenuri vetuste, iar copiii pe care ii antrenati sa fie inghesuiti in microbuze? Vreti sa platiti pentru mese decente si sa primiti doar un bol de mancare? Sa mai cautam mult podiumul de lemn de la CM de juniori din 2011? Sau poate e parte din vreo constructie a unui fost mare campion al Romaniei? Voi trebuie sa va raspundeti la aceaste intrebari! Va anuntam ca am demarat procedurile pentru auditarea Federatiei Romane de Lupte, atat pentru perioada in care noi ne-am aflat la conducere, dar si pentru mandatele precedente, urmand sa ne decidem intre PWC si Ernest and Young, doua dintre cele mai mari companii de audit din lume. Solicit public ca Ministerul Tineretului si Sportului sa inceapa un control( audit financiar) pentru ca toate minciunile vehiculate pana acum sa fie demontate!

Va rog pe toti cei din lumea luptelor sa luati atitudine fata de acesti oameni, care se afla in spatele acestor actiuni mincinoase, oameni care isi urmaresc doar interesele personale. Pentru simplul motiv ca am fost corecti si am incercat sa facem ordine in federatie, am deranjat un sistem bolnav, cancerigen, pe care il cunosteti foarte bine! Dorinta celor ce au pornit acest scandal este una singura, aceea de a pune din nou mana “pe ciolan”, chiar daca intineaza memoria unui om care nu se mai afla printre noi.

Pentru toate minciunile aparute in presa, atacurile la persoana, calomniile, mesajele pe care le-am primit am decis sa ne adresam justitiei, chiar daca va fi un proces lung, de durata.

Va multumim si pentru orice intrebari si informatii va stam la dispozitie.