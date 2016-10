Turneul Campioanelor. Kuznețova, eleva lui Cercel, a câștigat miraculos primul meci din Grupa A. S-a tuns în timpul jocului! VIDEO

Svetlana Kuznețova (31 de ani și locul 9 WTA) a reușit o victorie miraculoasă, luni, la debutul în Grupa A de la Turneul Campioanelor, trecând de poloneza Agnieszka Radwanska (27 de ani și locul 3 WTA), scor 7-5, 1-6, 7-5. În celălalt joc din Grupa A, tot luni, se vor duela Karolona Pliskova și Gabine Muguruza.

Nimic nu anunța victoria Svetlanei, mai ales că ”Aga” a pierdut primul set după ce a avut 4-1, iar pe cel de-al treilea, după ce a avut 2-0, 3-2, 4-2, 5-4 și serviciul!

Rusoaica obținuse calificarea la competiția din Singapore abia sâmbătă, după ce a triumfat la turneul WTA de la Moscova.

Nu a resimțit oboseala în jocul cu poloneza, asta și pentru că este pregătită fizic de românul Theo Cercel, cel care a fost dat afară de Simona Halep.

Un gest făcut de Svetlana în timpul jocului a uimit asistența. Într-una dintre pauze, după aproape două ore de la primul schimb de mingi, Kuznețova a luat foarfeca și și-a tăiat o parte din coadă! Practic, s-a tuns pe teren!





Well, @SvetlanaK27 with something you don’t see everyday. A self haircut while playing tennis ✂️ #WTAFinals pic.twitter.com/j9CwFn7MJ2

— WTA (@WTA) October 24, 2016