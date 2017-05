Peste 1.500 de cicliști și alergători se vor bucura de un weekend verde la Căldărușani, 27-28 mai 2017, ora 08:30, localitatea Sitaru, Ilfov.

Traseul este in acest moment puternic afectat de precipitatiile care au cazut pe parcursul zilei de sambata, 27 mai 2017, si care au fost abundente. In conditiile in care in cursul zilei de sambata s-a desfasurat in aceeasi zona si pe trasee similare evenimentul de ciclism La Broaste, din seria Riders Club, cu peste 500 de participanti la start, iar vremea este in continuare instabila, practicabilitatea traseului este compromisa. Desi echipa tehnica, una dintre cele mai experimentate echipe din tara, a facut incercari de a devia traseele concursului in zone mai potrivite, aceste modificari nu au adus imbunatatiri semnificative, majoritatea optiunilor fiind afectate in egala masura.