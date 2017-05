Rafael Nadal a primit un cadou minunat de la un român. Mesajul de mulțumire al campionului.

Pe contul de Facebook, unde are 14,7 milioane de prieteni, campionul iberic a pus o fotografie cu un tablou dăruit de un român cu dizabilități și, impresionat de gest, a scris:

Florin Angel pintó este cuadro con la boca. Muchas gracias Florin por este increíble regalo!!

Florin Angel painted this drawing with his mouth. Thank you Florin for this incredible gift!!