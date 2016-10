WTA BEIJING – optimi de finală

SIMONA HALEP (4) – Shuai Zhang 0-6, 3-6



Simona Halep a suferit a doua înfrângere din 2016 în fața chinezoaicei Shuai Zhang, în ”optimile” turneului de la Beijing. ”Simo” a cedat în 58 de minute, prima manșă terminându-se dureros: 0-5, în 19 minute.

Pentru Zhang este a 4-a victorie în fața unei sportive din Top 10. Dintre care două sunt la Halep! Zhang devine prima jucătore din China care atinge faza ”sferturilor” (primele opt jucătoare) la Beijing din 2013 încoace. Atunci, performera a fost Na Li, retrasă din activitate, între timp.

”Nu vreau să mă opresc aici, vreau să merg mai departe”, a spus Zhang, la final.





GAME 14 – Cu a 7-a dublă greșeală, Halep pierde game-ul la 0: 3-5.

Darren Cahill a intrat pe teren, pentru a-i acorda sfaturi Simonei. Sportiva ascultă cu capul plecat și nu pare a avea soluții de redesare. Pare chiar resemnată. Este imaginea neputinței!



GAME 13 – Zhang a trecut în față: 3-4.

GAME 12 – Simona a avut 40-15 pe propriul serviciu, dar avantajul i-a fost ”înghițit”: 3-3.

Simona Halep a pierdut primul set în 19 minute! Chinezoaica i-a dat ”covrigul”!





RT WTA „.ZhangShuai121 is on a roll!

Drops a bagel on Halep 6-0 in just 19 minutes! #ChinaOpen pic.twitter.com/6TFlQDzzCr”

