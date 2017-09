Ultramaratonistul Radu Milea, 550 de kilometri în 6 curse. Radu Milea, unul dintre cei mai buni ultramaratoniști români, a alergat deja 3 ultramaratoane și mai are deja în vedere participarea la încă 3, urmând să adune mai bine de 550 de kilometri în cele 6 curse.



Un ultramaratonist de top nu are doar 2 curse pe an, să le numim de obiectiv, așa cum majoritatea martoniștilor, care aleargă pe asfalt, au. Alearg 4, 5 sau chiar 6 curse de peste 100 de kilometri. Sunt prea multe, sunt prea puține?

”Nu, nu sunt multe. Eu am loc între ele destul”, ne spune Radu Milea, unul din cei doi sportivi care au luat parte la Ultra Trail du Mont Blanc, la categoria Elite, bucureșteanul alergând CCC. Totuși, maratoniștii profesioniști aleg cu grijă numărul curselor dintr-un an și iau startul doar de 2 ori, rar de 3 ori. ”La ultramaraton toți cei buni bagă 5-6 curse pe an”, ne spune sigur pe el bucureșteanul. ”După Eiger Ultra Trail mi-am revenit complet după o săptămână. După 2 zile nu mai durea nimic”, adaugă Radu.

De ce totuși, de exemplu, Marius Ionescu, cel mai bun maratonist român, nu alege un număr mai mare de curse? ”Acolo este vorba de altceva. Intensitatea din antrenament face diferența. Eu la un ultra nu am intensitate cum are el”, explică ultramaratonistul. Deci intensitatea unui maraton face mai mult rău decât lungimea unui ultramaraton?

”Eu zic ca da! Și în plus mai este vorba și de intensitatea cursei. Marius după un 2.13, la o săptămână distanță fuge un 2.18 lejer, dar asta nu l-ar ajuta prea mult că mulți fug mai repede de atât. La munte, e mai puțină bătaie și sunt mai multe curse”, răspunde sportivul care este și antrenor la Team Run. ”La mine distanța dintre ele este de 1 lună jumătate. La munte forma se pierde mai greu”, adaugă Radu care a avut în acest an 3 ultramaratoane, Transvulcania, Eiger Ultra Trail și Courmayeur – Champex – Chamonix (CCC) din cadrul Ultra Trail du Mont Blanc (101km, +6.100 m diferență pozitivă de nivel). Urmează Ciucaș X3 (105km, +5.000m), Cappadocia Ultra Trail (114 km, +3.340 m) și Cape Town Ultra Trail (100 km, +4.300 m).

Ce a fost: Transvulcania, Eiger Ultra Trail și CCC

În mai, Radu a alergat la Transvulcania (74 km, +4.400m), iar în iulie, Eiger Ultra Trail (101 km, +7.000m). Primul ultra nu s-a desfășurat prea bine, al doilea a ”funcționat” cum trebuie, cel mai bun rezultat de până acum al bucureșteanului. În Spania, a terminat pe locul 66, după 9 ore, 6 minute și 22 de secunde, iar în Elveția pe 11, după 12 ore, 39 de minute și 17 secunde. Ultima cursă a fost CCC din cadrul UTMB, care l-a fel ca și prima a funcționat rău din cauza unei probleme de sănătate. ”Am fost și acum doi ani la Courmayeur – Champex – Chamonix (CCC), când am terminat pe locul 24, a fost foarte cald. La kilometrul 70 am vrut să abandonez, am stat 15 minute pe spate și m-am tot gândit dacă să renunț sau nu. Am petrecut foarte mult timp pe loc din cauza căldurii, nici nu am știut traseul”, povestește ultramaratonistul experiența lui din 2015.După ce în 2016 a fost la cursa lungă, la UTMB, cea de 170 de kilometri, anul acesta a luat startul la CCC, dar nu a putut duce cursa la capăti din cauza unei crize de astm, renunțând după 50 de kilometri.

Ce va urma: Ciucaș X3, Cappadocia Ultra Trail și Cape Town Ultra Trail

Radu este la a treia participare în cursa din Turcia, Cappadocia Ultra Trail (114 km, +3.340m, 21 octombrie), în 2016 fiind nevoit să se retragă din cursă după ce străbătuse aproape 50 de kilometri din cursă, iar în 2015 a terminat pe poziția a 5-a. În Africa de Sud, bucureșteanul este la prima participare. Cape Town Ultra Trail (100 km, +4.300m) este ultima cursă din Ultra-Trail World Tour, startul fiind pe 2 decembrie. Înainte de astea însă, va participa la Ciucaș X3, o cursă organizată în Ciucaș, pe 9 spetembrie, unde se parcurge 105 kilometri și se urcă cumulat aproape 5.000 de metri.

Ștefan Dan, pe locul 17 la categorie, după 119 km de alergare

Ștefan Dan a sosit al 17-lea, la categoria de vârstă, participând la a doua cursă ca lungime din cadrul Ultra Trail du Mont Blanc, un campionat mondial al curselor de ultramaraton montan, la TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie), pe un traseu de 119 kilometri și 7.200 de metri diferență pozitivă de nivel. La general, a sosit al 66-lea. Fane a terminat după 19 ore, 25 de minute și 14 secunde.