Venus Williams, acuzată că a omorât cu mașina un bătrân în vârstă de 78 de ani. Teribila veste privind implicarea jucătoarei de tenis în accidentul soldat cu moartea unei persoane vine de la site-ul american TMZ.

Venus Williams, 37 de ani, locul 11 WTA, ar fi cauzat decesul unui bătrânului pe 9 iunie, la Palm Beach. Accidentul a avut loc la o intersecție, Northlake Boulevard cu Ballen Isles Drive, unde sportiva ar fi lovit un alt automobil.

Transportat la spital cu grave leziuni la nivelul capului, Jerome Barson a decedat două săptămâni mai târziu de suferință. Potrivit TMZ, din raportul întocmit de Poliție reiese fără echivoc că Venus este vinovată și mai rezultă că sportiva nu se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Oficialii Poliției s-au limitat să spună că ”ancheta este în derulare”. Tragedia vine înainte ca Venus Williams, fostul număr 1 mondial, să debuteze la Wimbledon (3-16 iulie), turneul ei preferat.

7

titluri de Mare Șlem are în palmares Venus Williams: 5 la Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007 și 2008) și două la US Open (2000 și 2001). Mai are în palmares 3 finale: două la Australian Open (2003 și 2017) și una la Roland Garros (2002).