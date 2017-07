Amicale tari pentru Viitorul și Dinamo, duminică, în Slovenia.



ora 19:00 Dinamo – Domzale (Slovenia, locul 4) 3-2

Hanca (17), Nemec (20), Rivaldinho (80)/ Zinko (33), Gacan (37)



Dinamo București a câștigat duelul cu slovenii de la NK Domzale, scor 3-2 (2-2) pentru echipa antrenată de Cosmin Contra, într-un meci amical disputat în această seară în cadrul stagiului de pregătire în Slovenia. Sergiu Hanca (13), Adam Nemec (17) și Rivaldinho (80) au marcat golurile dinamoviștilor împotriva câștigătoarei Cupei Sloveniei în 2017, participantă în acest sezon în tururile preliminare Europa League. Citește și... UPDATE | Marş de protest în Bucureşti. „Împreună salvăm ţară de corupţi!”. Peste 700 de oameni s-au adunat în Piața Victoriei Echipa din Ștefan cel Mare va mai disputa un meci amical în Slovenia, pe 5 iulie, împotriva rușilor de la FK Anzhi Makhachkala. Lotul dinamoviștilor va reveni pe 6 iulie în Capitală, prima etapă în Liga 1 Orange, sezonul competițional 2017-2018, fiind programată la jumătatea lunii iulie. Iată, mai jos, programul complet al jocurilor amicale în Slovenia: 21 iunie: DINAMO vs NK Osijek (Croația, locul 4) 1-4 (1-1)

24 iunie: DINAMO vs NK Lokomotiva Zagreb (Croația, locul 5) 0-1 (0-1)

28 iunie: DINAMO vs NK Maribor (Slovenia, locul 1) 1-2 (0-0)

29 iunie: DINAMO vs FK Verzej (Slovenia, liga a II-a) 5-1 (3-1)

2 iulie: DINAMO vs NK Domzale (Slovenia, locul 4) 3-2 (2-2)

5 iulie: DINAMO vs FK Anzhi Makhachkala (Rusia, locul 12) ————-

Dinamo: Brănescu – Romera Navarro, Nedelcearu, Marici, St. Filip (46 Oliva) – Busuladzici, Mahlangu – Hanca, Rivaldinho, D. Nistor (46 Salomao) – Nemec.

Rezerve: Muțiu – Katsikas, Dudea, Bumba, I. Gheorghe, L. Gheorghe, R. Grigore, Costache, I. Șerban.

Min. 80: Costache, acțiunea personală pe partea dreaptă, l-a servit pe Rivaldinho, care înscrie pentru 3-2.

Min. 37: Domzale a egalat prin Gacan, cu o lovitură de cap, la capătul unei centrări din corner.

Min. 33: Zinko înscrie pentru 2-2, cu un șut plasat după o gafă colectivă în apărarea lui Dinamo.

Min. 20: Romera centrează excelent și Nemec înscrie pentru 2-0 cu o lovitură de cap.

Min. 17: Filip dă o pasă extraordinară de 40 de metri, peste fundașii centrali adverși, iar Hanca înscrie cu o execuție elegantă.

Min. 13: Romera reușește să înscrie, dar golul lui Dinamo este anulat pentru un henț la Nemec.

ora 19:00 Viitorul – Krasnodar (Rusia, locul 4) 1-2

Herea (26) / Mogileveț (13), Wander (52), Utkin (55)

Au evoluat echipele:

FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu (60 Tordai) – Boli (78 Ghiță), Țîru (67 Hodorogea), M. Constantin (46 Dumitraș), Ganea (67 Rădoi) – D. Lopez (78 Dumitrescu), Nedelcu (46 Mladen), Vînă (67 Casap) – Chițu (46 Purece), Țucudean (46 Morar), Herea (46 Cicâldău).

FK Krasnodar (antrenor Igor Shalimov): Ianbaev, Granquist, Martinovich, Ramires – Ziguliov, Kabore, Pereira – Joaozinho,Komlicenko, Claesson. Au mai jucat: Adamov – Naldo, Zhirov, Gritsaenko, Ivashin, Petrov, Wanderson, Podberezkin, Laborde, Utkin, Ignatiev, Suleymanov.

Meciuri disputate de FC Viitorul în această vară:

Cantonamentul din Turcia:

17 iunie: FC Viitorul – Inter Baku 1-2 (Țucudean)

20 iunie: FC Viitorul – FK Zira 2-1 (Stoica, Morar)

Cantonamentul din Slovenia:

26 iunie: FC Viitorul – NK Celje 3-2 (Cicâldău 2, Stoica)

29 iunie (dimineață): FC Viitorul – Selecționata jucătorilor sloveni liberi de contract 6-0 (D. Lopez 2, Cicâldău 2, Morar, Roşu-pen.)

29 iunie (după-amiază): FC Viitorul – NK Aluminij 2-2 (Țucudean 2)

2 iulie: FC Viitorul – FK Krasnodar 1-3 (Herea)

Meciuri ce urmează pentru FC Viitorul în această vară:

Cantonamentul din Slovenia:

5 iulie: FC Viitorul – CSKA Moscova (Rusia, locul 2)

———————

Pentru Viitorul amicalul cu Krasnodar este penultimul test de verificare înaintea meciului cu FC Voluntari pentru Supercupa României, programat duminica viitoare, de la ora 21:00, la Botoșani. Campioana va încheia pregătirile cu o partidă împotriva vicecampioanei Rusiei, CSKA Moscova, programată miercuri, 5 iulie.

