Anamaria Prodan a sărit din nou la gâtul lui Pițurcă: ”Pe saltimbancul bretonat nu-l caută nici echipele din Galapagos”. Impresara și-a pus din nou „poalele-n cap”, făcându-l cu ou și cu oțet pe Victor Pițurcă, după ce acesta a declarat că rezultatele obținute de Reghecampf la cârma celor de la FC Snagov erau dubioase și că bea din „superstiție” înainte de fiecare meci.

Atât i-a trebuit impresarei, care imediat a sărit în apărarea soțului ei. „Saltimbancul bretonat, școlit câțiva ani buni prin rigolele „rezidențiale” ale Orodelului, s-a trezit din nou vorbind singur. Așa se întâmplă când ai foarte mult timp liber, pentru că nu te mai caută nici măcar echipele din Insulele Galapagos, ținând cont că toată lumea a aflat că s-a lăsat, de câțiva ani, fotbalul de tine. Ei bine, Sucă din Orodel, mai scoate din când în când din buzunar un fluier, suflă în el sfârșitul demnității și-și proclamă, în direct, statutul de stricător al limbii române și de promotor al unui obscurantism dizgrațios, căutând să ne dea, cumva, lecții de moralitate tuturor”, a scris Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a sărit din nou la gâtul lui Pițurcă: „A primit «interzis» în cazinouri”

„Vă dați seama?? Sucă ne dă lecții de moralitate! Omul care a primit „interzis” în cazinouri pentru că a fost prins trișând cu pachetul de țigări, omul pe care îl cunosc toate tribunalele din țară pentru că-și ține amanta prin procese de șapte ani, omul căruia copilul îi strigă, printre lacrimi, că nu-l recunoaște, omul despre care Gigi Becali spune că a luat bani de la el, apoi i-a cerut înapoi…Omul ăsta ne dă lecții de moralitate la oră de maximă audiență în România!?!”, a mai punctat impresara.

Pițurcă și Reghecampf au avut dintotdeauna o relație încordată, Piți fiind cel care l-a dat afară pe Reghe de la Steaua, în 2000. Apropiații spun că ambii sunt foarte ranchiunoși. Cei doi s-au intersectat din nou ca antrenori. Pițurcă are un titlu, o Cupă și o Supercupă cu Steaua, plus două calificări cu echipa națională la Euro 2000 și Euro 2008, plus o contribuție importantă la calificarea la Euro 2016. Reghe are două titluri cu Steaua și miraculoasa eliminare a celor de la Ajax Amstersam, în 2013.

Anamaria Prodan s-a luat în gură cu toți cei care au îndrăznit să-i atace soțul. Rând pe rând, i-au căzut „victime” Cornel Dinu, Emeric Ienei, Victor Pițurcă și mulți alții.