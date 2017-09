Ancuța Bobocel se gândește să alerge la maraton! ”Mă ard tălpile de curiozitate”.

Ancuța Bobocel a renunțat la 3.000 de metri obstacole, unde a alergat la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice, și a trecut la probele mai lungi, 10.000 de metri și semimaraton, unde deja a înregistrat timpi foarte buni, iar acum se gândește la maraton. Distanța de care nu dorea să audă acum câțiva ani!

”Mă bate gândul să mă aventurez într-un scurt maratonel”, ne spune Ancuța Bobocel. ”Sună a ironie-comedie alăturarea asta de termeni, «scurt» și «maratonel», nu? Când, de fapt, e interminabil!”, adaugă atleta antrenată de Marin Istrate. Olteanca și-a schimbat complet prioritățile, după ce în 2015, ne declara că nici nu vrea să audă de distanța la care România are o campioană olimpică și o campioană mondială. ”Mai mult de 21 de kilometri nu o să alerg, pregătirile pentru maraton sunt foarte grele. Nici să nu aud!”, spunea acum doi ani pentru 4run.ro, Ancuța.

Trecerea de la 3.000 metri obstacole, făcută încet-încet după Jocurile Olimpice de la Rio, atunci când Bobocel a reprezentat România pentru a treia oară la această competiție, la 10.000 de metri și chiar la semimaraton, și rezultatele bune avute pe aceste distanțe, i-au plăsmuit sportivei din Drobeta Turnu-Severin aceste gânduri, aceste vise, de a fugi maratonul. ”Mă ard tălpile de curiozitate. Nu știu încă în ce moment, data exactă când voi alerga unul, dar mă bucur că față de acum câțiva ani am curajul de a-mi dori să-l alerg”, a precizat atleta de 29 de ani.

Ancuța Bobocel se gândește să alerge maraton! Prima cursă, Semimaratonul București

După Jocurile Olimpice de la Rio, Ancuța Bobocel a luat hotărârea să renunțe la proba pe care a adorat-o, nu i-a fost ușor pentru că, așa cum chiar ea ne spunea: ”Este ceva ce am iubit 15 ani, mi-a adus satisfacții enorme, a fost greu, dar este un capitol încheiat”, și a început să se axeze pe antrenamentele pentru distanțe mai lungi. Prima cursă, Semimaratonul București.

Olteanca nu a ținut cont de linia de start africană și a terminat prima, cu un nou record al cursei și în același timp un ”Personal Best”, 1.11.43. A continuat pregătirile pentru cursele de cros, la Campionatele Europene venind pe poziția a 4-a (locul 3 cu echipa), iar apoi, la începutul acestui an, a alergat din nou un semimaraton, la Timișoara, în 1.13.19.

Antrenamentele au continuat, obiectivul fiind o nouă participare la un campionat mondial, de data asta la 10.000 de metri. Pregătirea a fost excelentă, rezultatul, la 3 secunde de barem. Da, au lipsit aproximativ 15 metri! Bobocel a alergat o cursă în Portugalia, acolo unde a existat un ”iepure” pentru 32 de minute, și a terminat în 32 de minute și 18 secunde. Chiar dacă nu a reușit să ia biletul pentru Londra, sportiva a fost fericită, normal, viitorul arătând bine după un asemenea timp. ”Sunt ca un copil care a primit o nouă jucărie de care e foarte entuziasmat”, preciza Ancuța.

Ancuța Bobocel se gândește să alerge maraton! „Ori la bal, ori la spital!”

Și cum s-ar derula primul maraton al Ancuței Bobocel? Să fie o cursă terminată puțin sub 2 ore și 45 de minute, timp care cel puțin teoretic poate fi atins facil de o sportivă care aleargă frecvent în sub 73 de minute un semimaraton, sau mai tare? ”Cum? Nici nu mă gândesc, nu îmi doresc așa timp, m-ar deprima. Mai repede! Ori la bal, ori la spital!”, ne spune râzând olteanca. ”Sigur voi fi ok 30 de kilometri. Apoi, mă sperie spectacolul ce mă va aștepta. Am nevoie de timp să mă antrenez pentru așa o mare provocare”, a conchis atleta pregătită de Marin Istrate.

Ar putea fi un succes trecerea în următorii ani a Ancuței Bobocel la maraton? Sara Moreira este un exemplu că da! Dar cine e Sara Moreira? O portugheză fostă specialistă la 3.000 de metri obstacole, cu doi ani mai mare decât românca noastră, cele două sportive fiind adversare directe încă de la juniorat, recordurile lor personale fiind sensibil egale. Primele confruntări dintre ele la competiții mari au avut loc în 2007.

La Campionatul European U23, românca lua medalia de argint (9.41:84), portugheza, ”bronzul” (9.42:47). La Mondiale, Bobocel termina cursa în 9.53:44, iar Moreira cu 10.00:40. În 2008, la Jocurile Olimpice, lusitana își lua revanșa, alerga ”obstacolele” în 9.34:39, iar alteta din Drobeta în 9.35:31. În 2009, portugheza a câștigat Universiada (9.32:62) și a fugit Mondialele cu record personal – 9.28:64, Bobocel a venit pe doi la Universiadă (9.38:14), iar la Mondiale a alergat cu 9.34:39.

Ancuța Bobocel se gândește să alerge maraton, ca și Sara Moreira

Nici Moreira nu a vrut să audă inițial de maraton: ”Nu credeam niciodată că o să alerg curse de șosea de 42,195 km”. Portugheza a avut debutul la New York, în 2014, unde a lăsat lumea mască, terminând pe poziția a treia, cu 2.25.59. Rezultat pe care l-a confirmat în 2015, a făcut PB la Praga, locul 2 cu 2.24.29, iar la New York, din nou, a terminat pe 4, cu 2.25.53. (foto: Andra Panduru)

Ancuța Bobocel / Sara Moreira

3.000 m sală – 8.52:86 (2013) / 8.44:22 (2011)

3.000 m obs – 9.25:70 (2012) / 9.28:64 (2009)

5.000 m – 15.56:00 (2015) / 14.54:71 (2010)

10.000 m – 32.18:00 (2017) / 31.12:93 (2015)

Semi-maraton – 1.11.43 (2016) / 1.09.18 (2015)

Maraton – ? / 2.24.49 (2015)

