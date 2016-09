Andone a vorbit de Gnohere și în conferința de presă: ”Nu cred că vrea la Dinamo. Nu va reuși la Steaua”

Ioan Andone a vorbit la conferința de presă organizată vineri, în cantonamentul de la Săftica, despre duelul cu CSM Poli Iași, despre trimiterea atacantului Harlem Gnohere la echipa secundă a clubului, despre Adam Nemec și Antun Palici, despre intențiile acționarului majoritar Ionuț Negoiță, dar și despre trecerea stelistului Alin Toșca în Ștefan cel Mare.

Antrenorul Ioan Andone a declarat la conferința de presă programată înaintea partidei cu CSM Politehnica Iași că echipa din Ștefan cel Mare trebuie să treacă peste prima înfrângere suferită în acest sezon competițional, etapa trecută, în duelul cu ASA de la Tîrgu Mureș.

”Nu ne aşteaptă un meci uşor cu Poli Iaşi, mai ales că a fost o perioadă destul de agitată după înfrângerea nemeritată de la Tîrgu Mureş din care trebuie să tragem nişte concluzii. A fost un meci uşor, la discreţia noastră și ni l-am făcut greu.

E adevărat că şi cu ajutorul arbitrilor, dar nu aveam voie să pierdem aceste trei puncte. Iaşiul este o echipă interesantă, cu jucători care evoluează de mult împreună, se cunosc foarte bine. Iașiul a făcut un joc bun cu Steaua, deşi a pierdut acasă ultimul meci. Și-a pierdut şi căpitanul, pe Voicu. Sper să câştigăm, să trecem peste momentul de la Tîrgu Mureş.

Şi prin intrarea lui Adam Nemec, titular, sper ca lucrurile să fie aceleaşi de la începutul campionatului. Atunci a fost perioada noastră bună. Am ajuns la două egaluri şi o înfrângere în ultimele trei meciuri, nu ne convine, dar sper să trecem peste acest moment”, au fost primele cuvinte ale tehnicianul dinamovist la întâlnirea cu reprezentanții mass-media.

”Nu cred că Gnohere vrea la Dinamo”

Ioan Andone a comentat, la conferința de presă, trimiterea atacantului Harlem Gnohere la echipa secundă a clubului din Ștefan cel Mare, FC Dinamo II București. „Nu ar fi bine pentru noi ca Gnohere să ajungă la Steaua, din mai multe motive. Nu cred că ar reuşi la Steaua, nu cred că ar găsi colectivul de la Dinamo.

Dar din mai multe motive nu ar fi bine să ajungă acolo. Palic este în ultimul an de contract şi l-am pus căpitan de echipă, e în aceeaşi situaţie. Palic e un băiat corect cu fotbalul şi cu Dinamo, aţi auzit că vorbește cu altcineva? Asta aşteptam şi de la Gnohere! Din ce ştiu eu, i s-a făcut o ofertă mare. Dar nu e normal ca el să profite de o astfel de situaţie, că pleacă la Steaua sau în Qatar şi alţi jucători care sunt peste el să rămână cu acelaşi contract.

Clubul a vrut să-i demonstreze că vrea să-l ţină. Dacă semnează prelungirea cred că vom mai colabora, altfel nu. Poate mai vine şi pe la noi dacă se accidentează vreo trei atacanţi. Împreună cu domnul Negoiţă am decis să se ducă la echipa a doua. Logic era să-l trimitem săptămâna trecută, nu ştiam dacă s-a văzut sau nu cu ăia de la Steaua. Nemec nu a ajuns încă la un potenţial mare. Pentru 60 de minute cred că e bine. Ce să facem cu Gnohere? Nu aţi văzut declaraţia lui că vrea să plece din România.

Să vedem, dacă nu va fi confuz poate să vină aici înapoi şi să intre la concurenţă. Eu nu sunt răzbunător, că a discutat sau nu a discutat cu Steaua, că a luat sau nu bani de la Steaua. Sunt multe întrebări, el spune că nu. Eu cred jucătorul. S-a văzut la Tîrgu Mureş. De când sunt aici, nu a ratat un penalty nici la antrenament. A ratat la Tîrgu Mureş, era confuz.

Mă aşteptam la mai mult de la el acolo, pentru că a fost săptămâna aia agitată, că a vorbit sau nu cu cei de la Steaua. Eu puteam să-l pun pe bancă sau să-i spun pleci la echipa a doua. I-am dat şansa să răspundă, să spună că vrea la Dinamo. I-aţi văzut evoluţia, nu cred că vrea la Dinamo”, a spus Andone

”Dacă nu era Negoiţă, Dinamo avea soarta Rapidului”

Tehnicianul dinamovist a vorbit și despre viitorul clubului din Ștefan cel Mare. „Eu ştiu că Ionuţ Negoiţă are intenţia de a ceda sau de a găsi un partener lângă el. Nu e urgent, avem susţinere financiară în prezent. Noi suntem chiar la zi cu orice promisiune din contract. Dar probabil că simte nevoia. În plus, oamenii mai contestă, dar până la urmă, dacă nu era Ionuţ Negoiţă, Dinamo avea soarta Rapidului. Să fiţi convinşi de lucrul ăsta! Şi la Rapid am ştiut ce spun şi am vrut să-i ajut. La Dinamo putem să urcăm, dar nu peste noapte”, a subliniat Ioan Andone la conferința de presă. „Ştiţi că şi noi am discutat cu Toşca înainte de începerea campionatului? Apoi a prelungit cu Steaua. El voia să plece. Puteam să o spun atunci. E real. A zis că dacă nu se înţelege cu Steaua, dacă ne interesează… El ne-a căutat pe noi. Eu am spus-o după două luni. Şi mai pot să discut despre jucători de acolo, dar v-am dat doar un exemplu. Jucătorul a vrut să vină la noi. I-am spus care sunt condiţiile, dar s-a înţeles până la urmă cu Steaua”, a încheiat Ioan Andone.