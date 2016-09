Andone vorbește despre reconstrucție la Dinamo. Rotariu, ofertat din nou de Steaua? ”Căpitan prin rotație!”

Înaintea meciului de mâine, de la Ovidiu, cu Viitorul, Dinamo a organizat o ceonferință de presă. Declarațiile, redate de dolce-sport.ro.

Steliano Filip a spus: ”Va fi un meci greu, dar noi dorim să câștigăm. Știm cu toții ce ne așteaptă. Viitorul este o echipă bună a campionatului, dar sperăm să ne întoarcem cu cele trei puncte. Speram ca pe viitor să fim cât mai mulți convocați la națională de la Dinamo. Este o onoare, o mândrie să fiu la națională. Sper să facem cât mai bine.Pentru mine, nu este o problemă cine este căpitan la Dinamo, pentru mine este o problema când nu joc, când nu câștigă echipa”.

Dorin Rotariu a completat: ”Suntem la Dinamo pentru a indeplini obiective mărețe și trebuie să luăm fiecare meci pas cu pas. Este normal să fie incurajator pentru un jucător când e convocat la națională. Cine dovedește cel mai mult, care are încrederea cea mai mare, cu siguranță acela va evolua. Dacă fiecare persoană spune că mă vrea la Steaua, cu respect, nu am nimic cu cei de acolo, dar eu îmi văd de treabă la Dinamo. Sunt de ceva timp aici și nu am avut de gând niciodată să plec la Steaua. Nu este prima oară când vine un jucator nou și este pus căpitan. Noi l-am primit bine pe Nistor, sper ca evoluțiile lui să ne ajute în toate meciurile”.

”Vor mai fi înfrângeri”

Antrenorul Ioan Andone are tot lotul valid: ”Sper să plec bucuros de la Ovidiu. Are jucători buni, am vazut că l-a odihnit pe Răzvan Marin. Noi căutăm să construim ceva, o construcție sănătoasă. Vor mai fi înfrângeri, că nu putem să o ținem pe linie. Și cu baieti ca lumea, serioși, care construiesc. Cât timp vom avea suporterii aproape, este în regulă”.

”Sunt patru jucători dintre care aleg căpitanul şi în funcţie de cine poate. Nu e el (n.r. Nistor), e Filip în teren, poate să fie Palici în teren, poate să fie Rotariu. Domnul Negoiţă ştia că sunt patru căpitani, nu-l anunţ de fiecare dată. Meciul care vine e Nistor, apoi poate îl pun pe Filip căpitan”, a mai spus Andone.

Căpitanul Dan Nistor a conchis: ”Va fi o vreme vreme neprielnică, dar terenul de acolo este bun, au o bază foarte frumoasa. Sperăm să venim acasă cu cele trei puncte”.