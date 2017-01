Andrei Mandache abia așteaptă Eurobasket 2017: ”Toată cariera mea am visat momentul ăsta!”

Andrei Mandache abia așteaptă Eurobasket 2017. ”Toată cariera mea am așteptat momentul ăsta!”, spune jucătorul campioanei CSM Oradea.

Libertatea: Cum te simți după revenire?

După care revenire ? Prima sau a doua? Distanța a fost prea scurtă între accidentări. Mă simt foarte bine. A fost greu, dar mulțumită în primul rând lui Marius, preparatorul fizic, am reușit să-mi mențin condiția fizică la un nivel foarte bun. Iar pe partea cealaltă, tehnică, am avut ajutorul antrenorilor și colegilor, am ajuns să mă recuperez foarte repede si să scap de frica de a pune mâna pe minge, ca să zic așa.

Ai revenit cu noroc…

Mă bucur dacă chiar a fost cu noroc. Nu am făcut nimic special, doar ceea ce știu să fac, să joc baschet la cea mai mare intensitate posibilă, să mă respect pe mine în primul rând și să-mi respect adversarul.



Spune-mi te rog câte ceva despre meciul de miercurea trecută, împotriva echipei din Finlanda, Kataja.

Un meci foarte interesant, un meci al săptămânii precum au spus cei de la Liga Campionilor. O echipă care practică un joc foarte bun, cam pe același sistem ca și noi, poate sunt puțin mai rapizi. Au jucători cu experiență în campionatele europene, dar, până la urmă, cred că dorința noastră si-a spus cuvântul. Cred că acest lucru ne-a dat un plus de energie, să reușim să ne apărăm foarte bine și să înscriem acele puncte destul de ușor. Important e că am reușit să obținem un rezultat foarte mare pentru noi, pentru baschetul orădean, mai ales pentru baschetul românesc.

Avem nevoie de o victorie în Liga Campionilor pentru calificarea în faza următoare. Ce șanse avem?

Sper să fie o victorie importantă pentru noi. Sunt multe lucruri ce se pot întâmpla, dar, într-adevăr, cel mai frumos ar fi să câștigăm. Cu toții am văzut forța echipei din Venezia, ne-au bătut acasă, acum va fi un meci foarte greu, dar nu e imposibil un succes.



Ar fi o dezamăgire să jucați doar in FIBA Europe?

Nu, cel puțin pentru Oradea nu ar fi o dezamăgire, ținând cont că nu am participat până acum în play-off-ul acestei competiții. Să fim serioși, suntem singura echipă care încă mai merge mai departe. Cu părere de rău celelalte echipe, U Cluj sau Târgu Mureș, nu au reușit să continue cu rezultate mai pozitive. Ținând cont prin câte am trecut ca să ajungem să putem juca un play-off de o competiție europeană, este nemaipomenit.

Cat de mult e afectat campionatul intern de meciurile europene?

În primul rând, oboseala este foarte mare. Este destul de greu să joci o dată la 3 zile, meciuri de importantă foarte mare. Ținând cont că zburăm foarte mult, este foarte greu și pentru corpul nostru, dar trebuie să rămânem profesioniști și să arătăm că asta ne-am dorit, eram conștienți că așa va fi și nu trebuie să folosim oboseala ca și o scuză pentru rezultatele obținute până acum. Trebuie să ținem capul sus, să mergem înainte și să trecem peste toate obstacolele.



Ce șanse sunt în campionat?

Șanse avem. Nu s-a terminat nimic. Ținând cont de unele rezultate, toți se vor întreba dacă intram în primele șase sau vom juca pentru locurile șapte, opt. Eu sunt de părere că vom prinde primele șase. Adevăratul campionat va începe doar atunci, momentan nu este nimic pierdut.

Ce șanse vezi în Final 8 în Cupa României ?

Va fi ciudat, este un sistem competițional nou. Fiecare meci contează pentru rezultat. Ținând cont că este și regula cu doi români pe parchet, consider că avem un plus față de celelalte echipe. Trebuie doar să fim cu picioarele pe pământ și să o luăm pas cu pas.



Cât de nerăbdător ești la Eurobasket 2017?

Foarte încrezător, pentru că toată cariera mea am așteptat un astfel de moment. Mi-am petrecut timpul plecat de-acasă , departe de familie, de prieteni exact pentru acest moment și cred că a venit și apogeul carierei mele, să zic așa. Mai este mult până atunci, dar sper ca România să fie reprezentată cu mândrie.



Care sunt așteptările tale pentru această competiție ?

Îmi doresc să fiu sănătos în primul rând, să ajung la această competiție. Ca și rezultate, trebuie să ne

prezentăm intr-o formă bună, agresivă, să ne respectăm pe noi, cel mai important. Și doar așa vom

reuși. Diferența între echipe este foarte mare, dar cred că vom putea face surprize.