Cunoscutul luptator K1, Andrei Stoica de la Bulls Fight Academy- București a facut spectacol la Baia Mare. În fața a peste 5000 de oameni, a reușit să-l învingă în primele două minute, prin K.O. pe George Davies din Anglia.

Andrei Stoica: ”Am avut un adversar bine pregătit, am intrat în ring extrem de determinat. A fost un meci pe care l-am așteptat mult. Mi-a fost dor să lupt în România. In ultimii doi ani am avut confruntări în mai toată Europa, însă nimic nu se compară cu senzația pe care o simt când lupt în fața românilor mei dragi. Cei care mă sustin îmi dau putere, mă determină sa fiu o fiară în ring”.