Antrenorul Adrian Ursea vorbește despre sezonul excelent al lui Nice. Cum l-a îmblânzit pe Balotelli și de ce nu se mai uită la Liga I | INTERVIU

Antrenorul Adrian Ursea vorbește despre sezonul excelent al lui Nice. Secretele echipei de pe Coasta de Azur, cum l-a ”îmblânzit” pe Balotelli, de ce nu se mai uită la Liga I și de ce nu mai reușesc jucătorii noștri în Franța. ”Important nu e să câștigi, ci să înveți cum să câștigi!”.

Libertatea a realizat un interviu-fluviu cu antrenorul Adrian Ursea (49 de ani), ”secundul” lui Lucien Favre la OGC Nice (Ligue 1, Franța), singurul tehnician român care lucrează într-una dintre primele cinci ligi ca importanță din Europa. Fostul internațional și-a dezvăluit filosofia despre fotbal și despre viață.

Antrenorul Adrian Ursea vorbește despre sezonul excelent al lui Nice: ”Obiectivul a fost același mereu: următorul meci”

Libertatea: Adi, cum se explică sezonul excelent făcut de Nice, în condițiile în care Lucien Favre sublinia faptul că bugetul echipei (n.r. 42.000.000 de euro) e mic, în comparație cu cele ale altor echipe din Ligue 1? De asemenea, s-au pierdut jucători astă-vară… Cum e, sunteți în obiectiv?

Adrian Ursea: Eu sunt foarte mirat cand aud că se vorbește de rezultate finale. Filosofia noastră aici nu a fost niciodată asta. Obiectivul a fost același mereu: următorul meci! Cu condiția să facem o săptămână bună de antrenamente, să pregătim bine meciul care urmează, ca să eliminăm cât mai mult din hazardul care există într-un joc de fotbal. Iar ideea propusă de antrenorul principal elvețian Lucien Favre a fost un joc care să producă ocazii în așa fel încât să-ți permită să marchezi un gol mai mult ca adversarul. Asta a fost totul!

Antrenorul Adrian Ursea vorbește despre sezonul excelent al lui Nice: ”N-am inventat apa caldă”

Deci n-aveți o baghetă magică?

Nu, n-am inventat noi apa caldă! Nu vreau să scoatem pieptul în față! Au fost meciuri la limită, n-a dat gol adversarul, am dat noi, am avut și o doză de șansă. La sosirea noilor fotbaliști, care au deprins ideea de joc din antrenamente, am constatat că ei erau receptivi și ar fi bine să-i întrebi pe asta chiar pe ei! Fiind și eu fost jucător, îți pot spune că un antrenor care îți propune posesie, îți dă libertate când ai mingea la picior, te face să te simți fotbalist! E o plăcere când reușești ca echipa ta să dezechilibreze adversarul, când produci ocazii. Iar când oponentul are balonul, tu să ai organizare bună, să-l blochezi, să-l împiedici să joace… E, noi am găsit și am realizat acest echilibru permanent.

Antrenorul Adrian Ursea vorbește despre sezonul excelent al lui Nice. Echilibru ofensiv-defensiv, schimbări de sistem, noroc: ”Rețeta e mai bună de la meci la meci”

Nice va reuși, la finalul sezonului, cea mai bună clasare din ultimii 41 de ani și face cel mai bun campionat ca număr de victorii, ca număr mic de înfrângeri, goluri marcate și goluri primite din 1994 încoace, de când se acordă 3 puncte pentru un meci câștigat. Ați bătut în acest sezon actuala campioană (PSG) și foarte probabila viitoare campioană (Monaco)…

Efectiv, statisticile le las statisticienilor (râde). Sunt foarte bune pentru voi, jurnaliștii, și pentru suporteri. Explicații? Ideea e de a încerca să găsim echilibrul și de a pune jucătorii în sistem pe poziții care să le convină. E o continuă adaptare, ai ingredientele, iar rețeta o îmbunătătești de la meci de la meci. Echilibrul ofensiv-defensiv la anumite meciuri, felul de a face schimbări care au permis echipei să-și schimbe fața din echipa care se apăra bine, organizat, într-o formație realistă în atac, care pune o presiune deosebită. Felul de a face schimbările la momentul oportun, nu un jucător cu altul, ci de a schimba sisteme în timpul meciurilor. Plus, uneori, noroc, să întoarcem soarta meciurilor în final. Numărul foarte mic de înfrângeri (n.r. trei, în 36 de meciuri; Nice e sigură de locul în preliminariile Ligii Campionilor; cu 77 de puncte, e la șase puncte de PSG și la nouă de liderul AS Monaco; are 14 puncte avans în fața locului 4, Lyon) e fructul de zi cu zi al antrenamentelor, al pregătirii meciurilor, al informării despre adversar, al muncii întregului staff. Suntem 21 de persoane implicate, dacă nu și mai mult…

Antrenorul Adrian Ursea vorbește despre sezonul excelent al lui Nice: Dante, Cyprien, Dalbert, Belhanda, Balotelli…

S-o luăm cu începutul. A fost greu vara trecută?

Când am avut perioada de pregătire, nu aveam absolut deloc echipa pusă la punct. Am avut șase săptămâni, iar în primele trei a trebuit să facem un calcul al situației din punct de vedere al condițiilor și, mai ales, un inventar al nivelului jucătorilor puși la dispoziție de club. Atunci am văzut clar care sunt prioritățile. Iar conducătorii clubului au avut inteligența să asculte propunerile antrenorilor în termeni de profil de jucători. Iar după eforturi fenomenale, au fost aduși fotbaliști care au avut o contribuție importantă la parcursul nostru.



Despre ce transferuri a fost vorba?

Numărul 1 e Dante! A venit de la Wolfsburg după începutul campionatului și a reușit să securizeze apărarea. A preluat rolul de lider din prima zi în care a sosit la Nice. Are o carieră importantă în spate, mare experiență.

În al doilea rând, înainte de aducerea brazilianului, a fost important faptul că gruparea noastră a reușit să transfere un fotbalist care a devenit revelația din Ligue 1, Wylan Cyprien. A ajuns ca mijlocașul de 22 de ani să bată la porțile naționalei Franței. E un tânăr care a fost adus de la Lens, din liga a doua, unde nu se făcuse remarcat. Păcat că s-a accidentat, reușise opt goluri până în martie.

Oricum, mă înclin în fața celor de la scouting, avem un sistem excelent, ”celula” noastră de recrutare scrutează weekend de weekend toate campionatele din Europa, America de Sud și chiar Africa… Astfel a fost adus brazilianul Henrique Dalbert, de la Guimarães, fără eforturi financiare enorme.



Și în al treilea rând…

Faptul că au ajuns, în ultima zi de mercato, la finalul lunii august, Younes Belhanda, care făcuse un titlu cu Montepellier, în 2012, și italianul Mario Balotelli, azi golgheterul nostru, cu 15 goluri în Ligue 1 (n.r. conform ziarului spaniol Sport, el va pleca la finalul sezonului; are ofertă de la Las Palmas, Spania). Nu era un jucător ce părea ușor de antrenat, în mintea ”specialiștilor”. Clubul a profitat de oportunitățile de mercato și de relațiile pe care le are. Una peste alta, au fost indicațiile antrenorilor, conducătorii au ascultat cerințele noastre, Lucien, eu, colegul meu, ”secundul” Fred Gioria.



Antrenorul Adrian Ursea vorbește despre sezonul excelent al lui Nice. Balo, după modelul Ben Arfa



Apropo de SuperMario, până la urmă, cine a avut ideea aducerii lui la Nice?

Nice are două persoane importante, președintele Rivere și directorul general Julien Fournier, ei au început construcția clubului încă de acum 4-5 ani, cu o viziune foarte clară, și anume aceea de a produce un joc frumos, cu o construcție de la portar – în loc de a juca baloane lungi care să sară peste linii, de a da încredere și de a promova tinere talente produse de centrul de formare. Și nu în ultimul rând, au vrut să ofere plăcere, un spectacol pentru fani. Pentru a ajunge la realizarea acestei viziuni, OGC Nice respectă și se sprijină pe valori ca respectul, identitatea, clubul funcționând ca o mare familie, cu toate departamentele, sportiv, logistic, cu cei care lucrează în birouri, la imagine, la Departamentele Media și Comunicare. Cei doi și-au dat seama că, aducând un nume sonor, vei îndrepta și mai mult atenția asupra ta! Având experiența cu Hatem Ben Arfa (n.r. venit din Anglia, în mandatul lui Claude Puel, a dat 17 goluri în 34 de meciuri în sezonul trecut; internaționalul francez joacă acum la PSG), au zis ”hai să mai încercăm o dată”. Ben Arfa era un star, avea potențial pe care nu și l-a putut exprima în Anglia, dar dorea să-și relanseze cariera și a făcut-o la Nice. De aici și ideea, urmată de reușita transferului lui Mario Balotelli, un fotbalist intens mediatizat.



Ați avut vreo problemă cu el? Nu s-a sculat și a întârziat la vreun antrenament? Vin paparazzi după el și la ședințele voastre de pregătire?

Mario e vânat, da, când iese pe stradă, toată lumea vrea să-și facă un selfie cu el, îi cere autografe, e indiscutabil… Dar îmi pui intrebări care pe mine nu mă intersează. Chestiile astea cu paparazzi. Balotelli are salariu, contract cu clubul, trebuie să facă în așa fel încât să nu fie în atenția lor. Pe de altă parte, nu a avut nici un derapaj aici. Din contră, s-a dovedit că e un jucător foarte atent la ce antrenorul vrea de la el. Am făcut și ședințe video cu el, pentru că, indiferent de statutul fotbalistului, indiferent de vârstă, sunt puncte de ameliorat. Iar noi ne-am gândit cum putem să facem ca, avându-l pe Balotelli pe mâinile noastre, să-i ameliorăm evoluția, cum să-l facem să aibă un randament cât mai aproape de valoare lui. Acolo am lucrat, nicăieri în altă parte!

Antrenorul Adrian Ursea vorbește despre sezonul excelent al lui Nice. ”Când fotbalistul vede că îl înveți ceva care îi aduce îmbunătățiri în joc, crezi că e atât de nebun să refuze să facă ce i se cere?

Și Mario cum a răspuns?

Când fotbalistul vede că îl înveți ceva care îi aduce îmbunătățiri în joc, crezi că e atât de nebun să refuze să facă ce i se cere? Niciodată Balotelli nu ne-a făcut să simțim că e star, dimpotrivă, a fost acceptat de vestiar imediat, s-a integrat de la primul antrenament, a fost și e un și un coleg de vestiar nemaipomenit!

Antrenorul Adrian Ursea vorbește despre sezonul excelent al lui Nice: ”Campion ești doar la sfâșit, contează mereu următorul antrenament, următorul joc, asta e filosofia”



Adi, astă-toamnă, când erați lideri, v-ați gândit că puteți câștigat titlu?

Niciodată! Ți-am spus, obiectivul a fost întotdeauna următorul meci, atât, la asta se rezumă. Nici la jucători n-am auzit să se proiecteze în viitor când eram campioni de toamnă. Campion ești doar la sfârșit, contează mereu următorul antrenament, următorul joc, asta e filosofia și unghiul nostru de abordare.

Fără falsă modestie, cât reprezintă contribuția ta la acest parcurs, procentual vorbind?

Dacă poți să-mi spui la cei de la Bayern Munchen, de exemplu, care a fost contribuția secundului lui Carlo Ancelotti, procentual vorbind, la reușita lor, persoana aceea să evalueze și procentul meu! E greu să definești așa ceva…



Știu că faci analizele pentru viitorul adversar. Cum e?

Analiza meciurilor jucate de noi o face Lucien, vede ce trebuie corijat, în functie ce urmează, stabilește ce trebuie lucrat, face programul săptămânal. În ceea ce privește adversarul, suntem cei doi secunzi, facem analizele pe rând. Bine, și Favre se uită la adversar. În principiu, eu pregătesc un montaj de 10-12 minute din ultimele 6-7 meciuri ale adversarilor, semnalez punctele forte, punctele slabe, sistemul, schimbările de sistem, cum se execută fazele fize, tot ce ține de meseria de antrenor.



Antrenorul Adrian Ursea vorbește despre sezonul excelent al lui Nice: ”Fotbalul românesc e la pămant. În exterior, a ajuns să fie privit cu o ignoranță teribilă!”



De ce nu au lipici la Ligue 1 fotbaliștii români? Ultimii care au jucat în campionatul Franței (Bănel Nicoliță, Mihai Roman, Dragoș Grigore) au dezamăgit, mai devreme sau mai târziu. De ce nu mai reușesc fotbaliștii români în străinătate?

De ce nu mai reușesc? Cum să vorbesc eu despre o realitate pe care nu o mai cunosc de 27 de ani? A trecut o Revolutie și o evoluție într-un context economic profund schimbat de când am plecat eu din România. Fotbaliști români în Franța? Pe noi ne interesează fotbalistul bun, cu potențial, nu contează că e român, rus, chinez, african, sud-american… De ce nu reușesc tinerii români în străinătate? Aș putea pune un diagnostic dacă aș cunoaște parcursul fotbalistului, cum s-a format, etapele pe care le-a parcus la juniorat, modul cum a lucrat și ce a lucrat cu antrenorii, condițiile clubului unde care a crescut, ce s-a întâmplat la trecerea de la juniori la seniori, care au fost persoanele care i-au influențat cariera… Așa, văzut din afară, da, e o realitate teribilă, fotbalul românesc a ajuns la un punct care nu poți să-l imaginezi. Nu știu dacă e sub zero, dar e la pămant. În exterior, a ajuns să fie privit cu o ignoranță teribilă! Efectiv, când vorbești de România, reacția e: ”Oau, oare unde e fotbalul românesc?”. Toată lumea își aminteste sau știe de Generația anilor 90, însă aceasta a fost, nu mai este!



Când ai văzut ultimul meci din România?

… (se amuză)



Deci?

Ți-am dat răpunsul! Am râs! Crezi, oare, că eu am avut timp să mă uit la Liga 1, când, din iulie și până pe 21 decembrie, am jucat sâmbătă/ duminică – joi – sâmbătă/ duminică, și tot așa. Ieșeam dintr-un meci, intram în altul, tu crezi că am avut timp? A, mai citesc un ziar pe internet, mă informez, dar sunt foarte departe!



Deci n-ai da analiza unui viitor adversar din Ligue 1 pe un FCSB – Dinamo?

Cum să dau, la ce mi-ar folosi? Să nu fiu înțeles greșit, dar sunt total implicat aici. Când ai șansa să faci cea mai frumoasă meserie, care e, practic, e pasiunea ta – mă scuzi – profit în fiecare zi! Nu e multă lume să aibă șansa asta, să ai plăcerea să lucrezi la nivelul acesta. E ceva nemaipomenit! Profit în fiecare zi! Nici nu pot să spun că sunt obosit, când am șansa să-mi câștig viața făcând ce-mi place! Și mai spun un lucru: important nu e să câștigi, ci să înveți cum să câștigi!

Adi, ți-e dor de ceva din România?

Efectiv de nimic, nu duc dorul! Sunt în contact cu România, cu apropiații, dar nu duc dorul de ceva anume!

”Visul meu? După încă doi ani la Nice, visul meu să antrenez de unul singur, principal, am experiență, sunt pregătit pentru asta”

Adrian Ursea, despre

Visul lui de antrenor: ”Pentru următoarele două sezoane, visul meu e să aduc tot ce pot în slujba clubului Nice, să progresăm, să facem performanță. Visul meu, în general? Să antrenez din nou ca principal. Am experiență, sunt pregătit pentru asta. În Franța, în altă parte, dar, oricum, într-un campionat puternic. La momentul actual, știu cum sunt, am o misiune de îndeplinit, de antrenor secund la OGC Nice, dar, când termin contractul, vom vedea”.

O zi de antrenament: ”O zi de lucru începe în jur de 5.45. După ce mă trezesc, după micul dejun, la cafea, o oră și jumatate mă informez, din ziare, de pe site-uri de specialitate, să am știrile proaspete, trebuie să fii la curent cu tot ce ține de presă… Apoi ma duc la antrenament, care începe la ora 10.00. Noi ne vedem la ședința de staff cu două ore inainte. Pregătim antrenamentul, vedem cine e accidentat, cine vine după accidentare, pregătim firul ședinței de pregătire, cu intervenții la fiecare fotbalist, cand intră preparatorul atletic, când noi, antrenorii. Jucătorii vin cu 45 de minute înainte de antrenanentul care durează două ore. Apoi facem feedback la ședința care s-a încheiat, o programăm pe cea pentru a doua zi”.



”Pentru familie se gasește timp, nu e problemă. Seara ne intâlnim. Când sunt zile libere, mă dedic în totalitate familiei. Suntem puțin pe două locuri, locuim și la Nice, și la Geneva. E la 35 de minute de zbor cu avionul”.

Kylian Mbappe. ”Nu sunt cu el zi de zi, de Balotelli aș putea să-ți spun mai multe. Pe Mbappe l-am văzut recent, pe viu, de trei ori: am fost la ”optimile” Ligii Campionilor, cu Manchester City, la ”sfertul” cu Dortmund și la semifinala cu Juventus. E un copil extraordinar de talentat, cu o educație deosebită. Se anuntă ca marele star de maine, are calități extraordinare, puse în valoare de antrenorul lui Monaco. E un copil foarte interesant, dar nu e decât la început. Să vedem dacă confirmă și în următorul sezon, când va mai greu, adversarii îl cunosc de acum, îl analizează! Mbappe, la Real Madrid, pentru 120.000.000 de euro? Care e rolul meu, de-mi pui întrebarea asta? Va place să discutați de transferuri, dar eu sunt doar tehnician, nu sunt președinte de club la AS Monaco, să pot negocia, nu sunt președinte nici la Real. Toate sumele sunt o investiție la care se asteaptă și retur. Cel mai scump, cel mai ieftin, nici nu mă interesează! Răspunsul e, oricum, simplu. Cum a fost la un moment dat Zidane cel mai scump, azi e Pogba, așa, probabil, va fi și Mbappe. Totul evoluează, e greu să-ți dai cu părerea despre așa ceva, e imensitate”.

”Statisticile sunt nemaipomenite, procente de posesie, de pase precise, de loviri ale balonului cu stângul, cu dreptul. Ce facem cu toată suma asta de date? Putem să facem de așa natură încât să amelioram performnața? Asta mă interesează pe mine, cum să înbunătățesc rezultatele, aducând toate aceste date în metodele de antrenament, de coaching…”.



Alegerile lui Adrian Ursea

Ronaldo sau Messi: ”Messi”

La ce meci ai simțit că ai câștigat datorită suporterilor lui Nice: ”Fanii sunt excepționali, dar meciul unde au fost impresionanți a fost cel cu PSG (n.r. 3-1, în retur)”.

Dacă ai putea schimba rezultatul unui meci, care ar fi acela: ”Rezultatul cu SM Caen, unde am pierdut, e una dintre cele trei înfrângeri”.

Antrenorul de la care ai învățat cel mai multe: ”Cariera unui antrenor se construiește cu intuiție față de ideea de fotbal, luăm de la unul și de la la altul, citim, învățăm, cunoaștem, facem schimb de exeperiență. Mie îmi place să am discutii cu antrenori despre tactică, despre metodele de pregătire fizică”.

Modelul din copilărie. ”N-am avut nici un model, propriul model am fost eu”.

Un om faimos pe care nu-l cunoști, dar ți-fi dorit să-l cunoști: ”O-la-la, e greu să aleg! Mi-ar fi plăcut enorm de mult să-l cunosc pe regretatul Johan Cruyff. Aș fi dat orice!”.

Hobby: ”Îmi place foarte mult să citesc, să călătoresc, să fac sport”.

Loc unde vrea să ajungă: ”Vreau să descopăr culturi, tradiții. Nu am vizitat Africa, poate o să merg în curând”.

Carte de vizită

Adrian Dante URSEA

Data nașterii: 14 septembrie 1967 (Slobozia).

Inălțime/ greutate: 1,72 m/ 63 kg

Debut în Divizia A: 30 noiembrie 1986: Univ. Craiova – Petrolul 0-0

Ultimul joc în Divizia A: 17 decembrie 1994: Oțelul Galați – Rapid 4-0

Cariera de jucător: Petrolul (1975-1988, 1990-1992), Victoria (1988-1990), Locarno (1992), Chenois (1992-1994), Rapid (1994), Etoile Carouge (1995), Bulle, Vevey (1995-1996), Stade Nyonnais (1996-2000)

Total Divizia A: 148 meciuri/ 20 goluri

Total cupe europene: 11/ 0

43 de selecții la naționalele de juniori (U16, U18 și U21).

4 selecții pentru România.

Cariera de antrenor: Lausanne-Sport U21 (1997-2000), Vevey (liga a treia, 2000-2001), Servette (director tehnic, antrenor secund, antrenor principal, manager), Meyrin (liga a doua), Neuchatel Xamax (2006-2011, 2012-2016 – director tehnic și de formare, antrenor asistent al primei echipe, antrenor Under 18), OGC Nice (2016-).

A ocupat diferite posturi în cadrul Federației Elvețiene de Fotbal (instructor formator, membru în staff-ul naționalelor U18 și U19, instructor pentru obținerea licențelor de antrenor, responsabil al proiectului ”Ecole militaire”). Între 2013 și 2016 a fost managerul academiei fundației Fachinetti.

