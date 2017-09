Antrenorul Craiovei, Davis Mangia, își avertizează defensiva după trillerul cu Sepsi: ”Dacă vrem să ne batem la campionat nu avem voie să luăm goluri ușor”

Antrenorul Craiovei, Davis Mangia, își avertizează defensiva după trillerul cu Sepsi, 3-2, după ce oltenii au fost egalați de două ori.

”Îmi doream mai puține emoții în seara asta. Am ocazia să facem 2-0 și să închidem meciul. A fost un meci dificil, pe un teren dificil. Echipa noastră poate să înscrie, dar mă dezamăgește că am primit două goluri. Dacă dorim să facem un campionat bun nu trebuie să luăm goluri atât de ușor.

Trebuie să fac schimbări în echipă pentru că avem un calendar încărcat. Selecționerul va decide ce jucători de la Craiova va convoca la națională. Avem jucători buni, Băluță, Bancu, Mitriță”, a declarat italianul Davis Mangia.

Nicușor Bancu (mijlocaș Craiova): ”Nu am făcut un meci foarte bun, dar am avut noroc. Am avut meciul în mână, dar am crezut că am închis meciul de fiecare dată când am condus. Dacă nu am fi marcat golul trei am fi pierdut două puncte, dar Dumnezeu a fost cu noi în seara asta. Sperăm ca prin venirea lui Contra să fim mai mulți jucători convocați la națională”.

Valentin Suciu (antrenor Sepsi): ”Greșelilele copilărești ne-au costat. Le-am făcut cadou golurile doi și trei, iarîn final cred că am avut penalty la Patrick Petre. Puteam câștiga, dar cadourile făcute ne-au costat. Îi felicit pe jucători pentru dăruire, care nu au avut suficient timp de recuperare după deplasarea de 9 ore făcută după mecoul de la Timișoara”.

Victoraș Astafei (atacant Sepsi): ”Dedic golul marcat soției și fiicei mele. Am simţit Craiova ca fiind una dintre cele mai puternice echipe din Liga 1. Cred că este o candidată serioasă la titlu. Cu puţină şansă putem obţine un egal. Cred că am fost defavorizaţi şi de arbitraj. Ne lipsesc două victorii legate. La începutul sezonului nimeni nu ne dădea vreo șansă, dar avem 10 puncte după 11 etape. Cred că și fanii sunt mulțumiți. Chiar dacă am pierdut, nu cred că ni se poate reproșa ceva din punct de vedere al atitudinii”.