România a pierdut meciul de debut de la Campionatul European de handbal feminin, tricolorele fiind învinse cu 23-21 de Norvegia, campioana mondială și europeană en-titre. „Să nu uităm cu cine am jucat, ne-am descurcat relativ bine. Din păcate, în faza de atac nu am găsit soluții”, a punctat Martin Ambros, selecționerul României.

„Au fost momente și momente în jocul României. În prima parte nu am putut s-o anihilăm pe Nora Mork, dar în partea a doua ne-am apărat mai bine. Din păcate, în faza de atac, nu am găsit soluții, am încercat tot felul de mutări în distribuție, dar nu au dat rezultat. Să nu uităm însă cu cine am jucat, o echipă medaliată la Jocurile Olimpice, campioană mondială, care știe întotdeauna să joace momentele-cheie”, a declarat Martin Ambros, la finalul meciului România – Norvegia, citat de gsp.ro.

„Ne-am descurcat relativ bine, deși cateodată nu am mai avut timp să facem acele schimbări sau ne-au prins nepregătit. Problemele reale, încă o dată o spun, au fost în atac. (Martin Ambros)

Martin Ambros: “Meciul cu Rusia e foarte important”

„Nu am avut timp de prea multe antrenamente împreună, încercăm să schimbăm din mers, dar eu sunt mulțumit de felul cum au luptat fetele. O să încerc acum să le fac să nu se mai gândească la această înfrângere, să le ridic, pentru că meciul cu Rusia e foarte important. Trebuie să clădim ușor și să avem răbdare, altfel nu se poate. Stăm la mâna noastră, e important să ne calificăm mai departe pentru a avea cât mai multe meciuri în picioare, să ne dovedim potențialul. Eu am încredere în echipa României”, a conchis Martin Ambros.

S-au disputat luni în Grupa D

Rusia – Croația 32-26

România – Norvegia 21-23

Clasament

1 Rusia 2 puncte (32-26)

2 Norvegia 2 (23-21)

3 România 0 (21-23)

4 Croația 0 (26-32)

Următoarele meciuri ale României la CE din Suedia

România – Rusia/ 7 decembrie, „Helsingborg Arena”, ora 19:30

România – Croația/ 9 decembrie, „Helsingborg Arena”, ora 19:30.

Primele trei se vor califica în Grupele Principale. Vor fi două Grupe Principale, iar primele două clasate se vor califica în semifinalele competiției. Locurile trei din cele două grupe se vor întâlni în meciul pentru locul cinci de la CE.