Antun Palici va fi căpitanul lui Dinamo în meciul cu ASA Tg. Mureş. Ando îl avertizează pe Gnohere

Ioan Andone a anunţat că mijlocaşul croat Antun Palic va fi căpitanul lui Dinamo în meciul cu ASA Tg. Mureș, care se va disputa luni, de la ora 20:30, informează digisport.ro.



”Palici, Filip şi Rotariu vor fi căpitani. Şi la meciul următor va fi Palic”, a declarat Andone, la conferinţa de presă care a prefaţat partida cu ASA.

Tehnicianul alb-roşiilor susţine că nu a putut pregăti cum şi-ar fi dorit meciul de luni, din cauza faptului că Dinamo a avut opt jucători convocaţi la loturile naţionale.

”Ne aşeaptă un joc dificil la Tg. Mureş, în condiţiile în care am avut opt jucători plecaţi la echipele naţionale. Penedo abia ieri s-a prezentat la antrenament, de asta nici nu face parte din lotul de 18 pe care îl vom deplasa.

Întâlnim Tg. Mureş într-un moment bun, după o calificare în semifinalele Cupei Ligii, cu jucători cu experienţă, care au câştigat campionate, Marius Constantin, Gabi Mureşan, au şi în atac pe Romeo Surdu, pe Zicu, pot decide un meci. Dar noi mergem să câştigăm, avem nevoie de cele trei puncte, mai ales după semişecul de acasă cu Gaz Metan”, a precizat ”Fălcosul”.

Doi dintre noii jucătorii de la Dinamo, Adam Nemec şi Dan Nistor, au făcut deplasarea la Tg. Mureş, iar Andone susţine că doar unul singur va fi titular. De asemenea, antrenorul ”câinilor” este încântat de un alt nou venit, mijlocaşul sud-african May Sphiwe Mahlangu, şi se declară mulţumit de transferurile realizate de conducerea clubului.

”Adam Nemec şi Dan Nistor merg cu noi şi unul dintre ei va fi titular. May e un jucător excepţional, o să vedeţi. A semnat contractul, a făcut vizita medicală, totul este în regulă, aşteptăm cartea verde.

Suntem aproape în formulă completă, s-ar putea să mai vină un jucător străin. Lucrurile sunt bune, am acum competiţie pe posturi, ne-am întărit în opinia mea şi de la meci de meci trebuie să fim mai buni, mai puternici, mai competitivi faţă de începutul de campionat”, a afirmat Andone.

”Gnohere trebuie să marcheze goluri, acesta ar fi răspunsul lui la toată tevatura asta, că va pleca, că nu va pleca. El oricum nu pleca la Steaua anul acesta. Din ce ştiu, el este în negocieri de prelungire cu domnul Negoiţă. Gnohere are un exemplu negativ. Tade era golgheterul României şi s-a dus acolo. Unde e Tade acum? Ce a păţit Tade la Steaua? Clubul Steaua e un club dificil. Nu e uşor. Eu spun că dacă rămâne la noi poate să aibă un viitor mult mai frumos. Acum, niciodată nu poţi să prevezi ce se va întâmpla. Dar la noi e deja acomodat, se simte bine, e jucător important pentru noi, are colegi de calitate. Când schimbi clubul nu se ştie. Poate se alege cu ceva bani în plus, restul, mai vedem”.

Danciu îl apără pe patron

”Fiecare club are propria strategie, noi nu ne abatem de la a noastră. Steaua e o echipă care poate să investească foarte mulţi bani, noi avem un alt statut. Noi am reuşit să ieşim din insolvenţă. Ştiu că Dinamo are fani exigenţi, dar fără domnul Negoiţă, echipa ar fi avut soarta Rapidului. Şi noi ne dorim să facem performanţă, dar e nevoie de răbdare”, a declarat directorul sportiv Ionel Dănciulescu.

”Sunt pregătit să joc acum, sper să fac parte din lot. Dinamo este cea mai mare echipă din Romania, cei mai frumoși fani și fiecare meci trebuie jucat la victorie”, a spus și mijlocașul Dan Nistor.