Nume noi în scandalul arbitrilor români deghizați. Toți sunt din Dâmbovița! ”I-am avertizat că s-ar putea să aibă probleme”

Nume noi în scandalul arbitrilor români deghizați: Ionuţ Duţu, Marian Mălău, Adrian Păunescu şi Emanuel Popescu au condus și ei ”sub acoperire” în Turcia şi în Cipru în ultimii ani, informează gsp.ro.

Până în acest moment au fost indentificaţi 13 dâmboviţeni, însă numărul lor ar putea să crească. Se vorbește că sunt cel puțin 20 care au oficiat în Turcia și în Antalya în ultimii cinci ani.

”În 2012 m-a informat cineva că doi arbitri divizionari din Dâmbovița, Adrian Ionescu și Valentin Mihalache, au oficiat meciuri amicale în străinătate. Mie nu mi-au spus că merg acolo și i-am avertizat că s-ar putea să aibă probleme, dacă află Comisia Centrală a Arbitrilor”, a sunat mărturisirea șoc a fostului președinte CJA Dâmbovița, Ion Coman, pentru jurnaldedambovita.ro.

Nume noi în scandalul arbitrilor români deghizați. ”În 2013 le-am zis să nu mai facă prostii”

”În 2013 am avut o ședință la AJF cu reprezentantul unei instituții importante, care mi-a spus că sunt anumiți arbitri care fac prostii și că ar face bine să-și vadă de treaba lor. Am crezut că se referă la meciurile de prin județ, nici prin cap nu mi-a trecut că lucrurile se petreceau la un alt nivel”, a mai spus Coman.

Jurnal de Dâmbovița a vorbit și cu Petruța Iugulescu, un alt președinte al CJA, vreme de aproximativ un an, în perioada 2013-2014: ”Nu am avut cunoștință despre asemenea lucruri. Eu chiar am suspendat arbitrii care mergeau la meciuri amicale de județ, fără acordul conducerii comisiei”.

Nume noi în scandalul arbitrilor români deghizați. Birou Executiv la AJF Dâmbovița

Tudor Emil, actualul șef al Asociației Județene de Fotbal, a convocat pentru joi, de la ora 11.00, o ședință a Biroului Executiv. Președintele AJF a lansat în presa online promisiunea că o să-i suspende pe toți cei implicați

Totul a plecat de la o dezvăluire a Gazetei Sporturilor, care a publicat o poză din 2012, de la amicalul dintre Voința Sibiu și Khazar Lankaran. Lângă centralul Septimiu Burtescu și Valentin Mihalache apare Adrian Ionescu. Adică arbitru asistent la Liga a II-a, aflat în lotul de perspectivă pentru prima divizie, unde a și oficiat câteva meciuri.