România a învins clar Armenia, scor 5-0, la Erevan, iar gândurile tricolorilor zboară acum spre meciul de marți cu Kazahstan, de la Astana, ora 19:00, TVR 1.

Christoph Daum, selecționer România: ”România a început foarte motivată, iar după primul gol jucătorii s-au dezlănțuit. Nu se întâmplă deseori un astfel de scor. Am făcut 3-4 schimbări, am schimbat și sistemul. Totul a mers bine, în special pentru jucătorii tineri, și mă bucur. Naționala trebuie să fie un exemplu pentru cluburi să folosească jucători tineri.

Răzvan Marin are multă calitate. Și Rotariu a avut o evoluție bună când a intrat. Sunt bucuros că am astfel de jucători la dispoziție.

Trebuie să demonstrăm și în Kazahstan că am făcut un pas înainte, scorul este fantrastic. Vrem să fim mai buni de la meci la meci. Este o grupă dificilă. Trebuie să fim într-o formă fizică și mentală foarte bună.

Am spus înainte să înceapă preliminariile că sunbt patru echipe foarte bune, una e România, și ne va fi foarte greu să terminăm pe locul 1. Obiectivul nostru este să ne clasăm pe locul 2. Trebuie să câștigăm în Kazahstan și cu șapte puncte suntem pe drumul cel bun.

Calificarea este deschisă, fiecare echipă are șanse de calificare”.

Răzvan Marin: ”Nu realizez ce mi se întâmplă!”

Alexandru Chipciu, mijlocaș România: ”Nici nu mai știam de când n-am mai marcat la națională. Nu sunt ahtiat să înscriu. Nu ne gândeam că vom câștiga 5-0, dar am fost concentrați, chiar dacă adversarii au rămas în 10 oameni din minutul 3. Băieții au fost concentrați și cu Muntenegru, dar am avut ghinion. Era bine să fi câștigat și acel meci. Cu Armenia am avut puțin noroc, pentru că adversarii au avut om eliminat repede și noi am marcat din penalty. Terenul a fost destul de greu, chair dacă părea bun. Am făcut vreo trei entorse, dar nu e nimic grav. Trebuie să luăm trei puncte și în Kazahstan”.

Răzvan Marin, mijocaș România, a debutat cu gol la națională: ”Nu mă așteptam că voi fi titular, dar toată lumea mi-a spus că voi marca. E un sentiment inexplicabil. Nu realizez ce mi se întâmplă. După gol gândurile mele s-au îndreptat spre toți românii. Tata mi-a spus să-i dau motiv să se îmbete pentru prima dată în viață. Îi mulțumesc domnului Hagi, pentru tot, și selecționerului pentru încrederea acordată. Mă bucur că am câștigat și mergem în Kazahstan să luăm încă trei puncte. La faza golului, Nico Stanciu mi-a pasat foarte bine. Când am tras mi-am propus să prind poarta. Voi munci în continuare, iar dacă domnul Daum va conta pe mine și în Kazahstan voi da totul”.

Adrian Popa, mijlocaș România: ”Ne-am făcut meciul ușor cu acel penalty și eliminare din startul meciului. Domnul Daum are în fiecare zi câte un discurs motivațional pentru a scoate ce este mai bun de la noi. Vom face totul să câștigăm și în Kazahstan”.

Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin: ”Sunt la ziua unui prieten. Am văzut meciul acasă cu soția. Ne bucurăm pentru debutul foarte bun al lui Răzvan. Ne-am îmbrățișat după golul marcat. Și-a făcut foarte bine treaba, s-a achitat de sarcinile date de selecționer, a și marcat, a dat o pasă de gol…

Îmi doresc să mă depășească în toate. Deja m-a depășit la capitolul națională. Eu am debutat la 31 de ani, el la 20 de ani. Eu n-am dat gol, el a marcat la debut. Răzvan are o maturitate în joc peste vârsta lui. I-am spus să joace sigur la început, să-și intre în ritm, apoi vei și marca. Va deveni un fotbalist important pentru România. Din punct de vedere fizic seamănă cu soția. Eu sunt mai micuț. Rămâne să vedem ce va face. Am făcut o alegere bună să rămână deocamdată la Viitorul. Împreună cu Gică Hagi vom lua cea mai bună hotărâre pentru viitorul lui”.