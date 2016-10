România s-a impus la Erevan, 5-0, cu Armenia, în preliminariile Cupei Mondiale 2018 din Rusia.

Unul dintre cei mai buni tricolori din acest meci a fost Răzvan Marin, care a debutat cu gol la naţională.

Marin a marcat pentru 3-0, cu un şut plasat, la colţ, de la marginea careului mare.

Tatăl său, fostul fotbalist al Stelei Petre Marin, a dezvăluit la Dolce Sport că a urmărit cu sufletul la gură acest meci în care şi-a făcut debutul fiul său.

„Am văzut meciul acasă, alături de soție. Am avut emoții. Mă bucur că a reușit să marcheze la debut. Sunt mândru de el. I-am și zis că va marca. După gol eu și soţia ne-am luat în brațe, ne-au dat lacrimile, ne-am bucurat foarte mult”, a precizat Petre Marin la Dolce Sport.

Acesta a continuat: „I-am spus că vreau ca el să mă lase mult în urmă ca realizări. A jucat foarte bine cu Armenia și e important că naționala a câștigat de o asemenea manieră. I-am spus să joace simplu, e meci internațional, chiar dacă Armenia nu e un adversar de clasă”.

Răzvan Marin a „dat din casă”

Răzvan Marin a dezvăluit la TVR 1 ce a discutat cu tatăl său înainte de meciul de la Erevan: „Tata mi-a spus înainte de meci să îi dau motive să se îmbete pentru prima oară, pentru debutul la națională și pentru un gol. Și am reușit”.

Răzvan Marin a adăugat: „Nu mă aşteptam să intru şi să marchez, dar toată lumea mi-a spus că o să dau gol. Mă bucur că am marcat, că am făcut toţi o partidă bună şi că am luat cele trei puncte. Este un sentiment pe care nu pot să îl explic. E ceva incredibil ce mi se întâmplă, totul a decurs foarte repede pentru mine. Gândul mi s-a dus atunci către toţi românii, pentru că suntem aici să îi reprezentăm cu mândrie, iar în seara asta am reușit”.

Fotbalistul nu i-a uitat pe antrenorul său de la FC Viitorul, Gică Hagi, şi pe selecţionerul Christoph Daum: „Îi mulţumesc domnului Hagi pentru tot, mă bucur că nu l-am dezamăgit. Îi mulțumesc și selecționerului pentru încrederea acordată și vreau să am cât mai multe reușite la echipa națională”.