Preliminariile CM 2018, etapa a II-a

Armenia – România (azi, ora 19:00, TVR 1)

Echipa națională a României va evolua în această seară împotriva Armeniei, acesta fiind cel de-al doilea meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2018. Partida se dispută pe Stadionul Republican „Vazgen Sargsyan”.

Armenia, echipa probabilă: Beglarian, Hovhanisian, Haroian, Mkoian, Andonian, Hairapetian, Ozbiliz, Manoian, Malakian, Kadimian, Pizzelli. Antrenor: Varujan Sukiasian

Echipa de start a României, conform Dolce Sport:

Tătărușanu – Benzar, Săpunaru, Grigore, Toșca – Hoban – Popa, Stanciu, Răzvan Marin, Chipciu – Florin Andone. Antrenor: Christoph Daum.

ACTUALIZARE, ora 14:30 / La stadionul din Erevan se fac ultimele pregătiri pentru partida din această seară.

ACTUALIZARE, ora 12:00 / În această dimineață, tricolorii au efectuat exerciții de stretching la hotelul unde sunt cazați.

ACTUALIZARE, ora 11:00 / Tricolorul Adrian Popa a transmis un mesaj optimist pe facebook din cantonamentul naționalei: ”Cu Muntenegru am fost foarte aproape să câștigam, iar acum sperăm să nu mai avem ghinionul din acel meci. Știm că fiecare rezultat bun ne aduce mai aproape de visul unui campionat mondial, așa ca singurul nostru gând e să câștigăm sâmbătă în Armenia! ? #HaiRomania”.



ACTUALIZARE , ora 10:00 / La ședința tehnică din această dimineață s-a stabilit în ce echipament vor evolua cele două formații.

Bilanțul întâlnirilor dintre echipele României și Armeniei numără trei meciuri: două victorii, un egal, 6-1 golaveraj. Singura partidă oficială de la Erevan s-a jucat pe 17 noiembrie 2004, în preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal Germania 2006, 1-1 (goluri Marica și Dokhoyan) rezultat în urma căruia Anghel Iordănescu a demisionat. În returul de la Constanța, naționala s-a impus clar, 3-0 (dublă Gigel Bucur, gol Ovidiu Petre).

Arbitru: Vladislav Bezborodov (Rusia)

Asistenți: Valeri Dancenko, Maksim Gavrilin (Rusia)

Rezervă: Serghei Ivanov (Rusia)

Selecționerul Christoph Daum va miza la acest joc pe 23 de jucători, Steliano Filip și Alexandru Maxim fiind indisponibili din cauza problemelor medicale.

Iată numerele de pe tricou pentru partida de la Erevan:

1 Costel Pantilimon

2 Romario Benzar

3 Iasmin Latovlevici

4 Cosmin Moți

5 Ovidiu Hoban

6 Alin Toșca

7 Alexandru Chipciu

8 Adrian Popa

9 Florin Andone

10 Dorin Rotariu

11 Denis Alibec

12 Ciprian Tătărușanu

13 Claudiu Keșeru

14 Răzvan Marin

15 Valerică Găman

16 Silviu Lung

17 Eric Bicfalvi

18 Andrei Prepeliță

19 Bogdan Stancu

20 Gabriel Enache

21 Dragoș Grigore

22 Cristian Săpunaru

23 Nicolae Stanciu

”Mereu încercăm ceva nou, aţi văzut că am chemat jucători noi, am urmărit jucătorii, dar nu cred că a fost vreo greşeală în primul 11 împotriva Muntenegrului. Puteam câştiga cu acea echipă de start. Am făcut totul bine, ne-a lipsit doar norocul şi felul în care a jucat echipa în repriza a doua a fost excelent. Este ceea ce pot face în acest moment. Nu vă aşteptaţi la prea mult. Este valabil şi pentru sâmbătă. Nu vă aşteptaţi la prea multe. Aveţi răbdare”, a declarat, vineri, selecţionerul României, Christoph Daum.

Imagini de la antrenamentul oficial efectuat vineri seară de naționalele Armeniei și României.





64 de victorii, 24 de remize și 31 de eșecuri a strâns până acum selecționata României în istoria meciurilor de calificare la Campionatul Mondial.

După acest meci, tricolorii vor decola spre Astana, acolo unde marți, 11 octombrie, vor întâlni reprezentativa similară a Kazahstanului, tot de la ora 19:00.

Clasamentul grupei

1. Danemarca 1 1 0 0 1-0 3 2. Polonia 1 0 1 0 2-2 1 3. Kazahstan 1 0 1 0 2-2 1 4. Muntenegru 1 0 1 0 1-1 1 5. ROMÂNIA 1 0 1 0 1-1 1 6. Armenia 1 0 0 1 0-1 0

S-au jucat: România – Muntenegru 1-1 (Popa 85 / Jovetić 87), Danemarca – Armenia 1-0 (Eriksen 17), Kazahstan – Polonia 2-2 (Khizhnichenko 51, 58 / Kapustka 9, Lewandowski 35-pen.)

Urmează să se joace: Kazahstan – România (11 octombrie), România – Polonia (11 noiembrie), România – Danemarca (26 martie 2017), Polonia – România (10 iunie), România – Armenia (1 septembrie), Muntenegru – România (4 septembrie), România – Kazahstan (5 octombrie), Danemarca – România (8 octombrie)