Armenia – România (sâmbătă, ora 19:00, TVR 1). Află ce părere are Alexandru Chipciu despre criticile lui Gică Popescu la adresa naționalei / EXCLUSIV

Alexandru Chipciu este de cinci ani în circuit echipei naționale de fotbal a României. După prezența la Euro 2016, brăileanul de 27 de ani a prins gustul turneelor finale, iar acum visează o calificare la Campionatul Mondial din 2018.

”Naționala și-a pierdut identitatea după înfrângerea cu Albania, de la Euro, și nu se va califica nici de data asta la Mondiale”, sună cea mai aspră critică. Autor fostul căpitan al naționalei, Gică Popescu.

Puștii care au asistat, luni, la antrenamentul tricolorilor nu sunt la curent cu aceste comentarii, iar pentru ei, Chipciu și ceilalți tricolori sunt idoli. Pe care i-au aclamat cât i-au ținut plămânii.

”M-am simțit foarte bine. Eu n-am avut ocazia, când eram mic, să fiu atât de aproape de idolii mei din copilările. Am fost la meciurile echipei naționale, la cele ale Stelei, dar n-am fost niciodată atât de aproape de jucători.

Cu idolul meu, Adi Ilie, m-am întâlnit când jucam la FC Brașov, printr-un prieten comun. M-am mai întâlnit cu el, recent, și în București. Am avut emoții foarte mari, pentru că l-am apreciat enorm pe Adi Ilie.

Și acum îmi place foarte mult de el, stilul lui de viață, și nu e deloc în lumina reflectoarelor”, a povestit Alex Chipciu, transferat în această vară de la Steaua la Anderlecht pentru 3,5 milioane de euro.

Libertatea: După 1-1 neconvingător cu Muntenegru sunt obligatorii șase puncte din dubla cu Armenia și Kazahstan?

Alexandru Chipciu: Cred că și dacă am fi câștigat sau am fi pierdut cu Muntenegru tot trebuia să câștigăm următoarele meciuri, deoarece toate jocurile sunt importante. Trebuie să câștigăm pentru a menține șansele de calificare la Mondiale, pentru că nu sunt foarte multe meciuri la națională. Dacă pierzi primele meciuri nu prea mai ai șanse să-ți mai revii, doar dacă se împiedică adversarele.

Ai trecut peste frustrarea egalului cu Muntenegru? Ți-a explicat selecționerul de ce nu te-a folosit?

N-am avut o frustrare cu Muntenegru. Selecționerul a decis să nu măfolosească, a fost decizia lui și n-am vorbit pe această temă. S-a întâmplat. Nu e ușor ca antrenor să gestionezi 20 și ceva de jucători. Clar, vor fi jucători supărați că nu joacă, dar m-am gândit că echipa națională este a românilor și e o plăcere pentru mine să vin la echipa națională.

Cum te-ai simțit că Daum a fost criticat de specialiști pentru că te-a ținut rezervă? Când erai la Steaua erai criticatul de serviciu.

Astea sunt chestii relative, de moment. La Steaua eram criticat pentru că era toată nebunia în jurul meu. Practic, nici nu mai conta ce făceam în teren, pentru că toată lumea zicea că nu-mi revin. Chiar dacă dădeam gol. Am trecut peste aceste lucruri. Cum spuneam, sunt relative. Unii credeau că trebuie să joc, alții, nu. A trecut meciul, mă gândesc la viitor.

”Stanciu a fost afectat după penaltyul ratat cu Muntenegru”

L-ai ajutat pe Stanciu să treacă mai ușor peste ratarea penaltyului cu Muntenegru?

Suntem jucători maturi, avem experiență, și suntem chiar atât de dărmați după un eșec, deoarece nu ți-ai mai putea reveni și n-ai mai da randament la meciurile următoare. Într-adevăr, Nicu a fost afectat, i-a părut rău că a ratat acel penalty, dar imediat am plecat în Belgia și a schimbat atmosfera care se crease în jurul său în țară.

Și-a revenit repede?

N-am vorbit cu el despre acea ratare, a trecut. A dat și foarte multe goluri din penalty. Au ratat mari fotbaliști lovituri de la 11 metri. Deja e celebră vorba asta. Chiar Griezmann a ratat recent la Atletico. Cred că Nicu a trecut peste acel moment.

Nu avem amintiri plăcute de la ultima deplasare la Erevan. Armenia ne-a încurcat în preliminariile CM 2006, 1-1.

Clar, fotbalul nu mai e ce se juca în trecut. Dar și atunci aveam probleme cu aceste echipe. Și cu Muntenegru am făcut egal, dar Muntenegru nu mai e o echipă slabă, chiar dacă s-a format recent ca țară. Dacă ne uităm la jucătorii lor unii evoluează la cluburi mult mai bine cotate decât la care suntem noi. Nici Feroe nu mai e în urna a cincea sau a șasea valorică. Fotbalul s-a schimbat și câștigi greu oriunde.

Cu toate astea, România este văzută favorită cu Armenia.

Prin prisma istoriei, România pornește favorită și sperăm să se vadă asta și la finalul partidei, să câștigăm.

Christoph Daum este considerat un bun motivator. Ați simțit acest lucru cu Muntenegru? Sunt contradicții pe acest subiect. Unii spun că nu vi se poate face pielea de găină cu îndemnuri în limba engleză, că nu simțiți același lucru ca atunci când auziți neaoșul românesc ”Pe ei, pe mama lor!”.

Majoritatea înțelegem cât de cât limba engleză, iar secundul Ionuț Badea ne și traduce. Deci n-au fost probleme de comunicare, înțelegem orice ce ne spune domnul Daum.

Ce citești în cantonament? Ai timp de așa ceva?

Da, am timp. Acum citesc o carte despre viața fostului baschetbalist Michael Jordan. Am început-o în avionul cu care am venit la reunire. Sunt pasionat să citesc despre viața marilor sportivi, mă inspir din ele, mă ajută în gândire. Nu sunt cel mai mare cititor, am mai citit și alte cărți, dar nu sunt vreun impătimit.

Bucătarul naționalei, Chef Munteanu, mi-a spus ca ești preocupat de nutriție.

În general, încerc să mănânc cât mai sănătos, pentru că e important pentru un sportiv. Mâncarea sănătoasă ajută, acolo, câteva procente să aibă un randament mai bun. Cu Chef Munteanu am vorbit despre nutriție. De felul meu, pun foarte multe întrebări când mă interesează ceva. L-am terorizat cu întrebările.

Ai vreo mâncare preferată?

Sincer, nu sunt mâncăcios. Am grijă de mine. Nu fac excese, decât foarte, foarte rar. De regulă, mănânc foarte puțin. Îmi plac mâncărurile tradiționale, dar nu ceva anume. În Belgia m-am acomodat foarte bine cu mâncarea.

Vorbești des cu fetițele tale pe skype?

În Belgia stau non-stop cu ele, iar ăsta e cel mai important lucru pentru mine. La Anderlecht nu se fac cantonamente decât când jucăm în cupele europene. Cât am jucat la Steaua, anii aceștia, le-am cam ignorat.

Te-ai acomodat cu traficul de la Bruxelles, cu acele tunele întortocheate?

Nu prea e cine știe ce trafic. La București este mai aglomerat. Lumea acolo e altfel, n-am auzit un claxon, nu vezi pe cineva să se grăbească. Toată lumea e disciplinată, ordonată. De acasă până la antrenament fac 15-20 de minute.

Ai fost abordat de cerșetorii români de la semafoare?

Sincer, n-am întâlnit cerșetori români în Belgia. Doar câțiva care cântau pe la terase. Am discutat cu ei, băieți OK.

Ai deja 5 ani la echipa națională: 23 de selecții, trei goluri, unul oficial cu Ungaria, 2-2. E mult, e puțin?

Cred că am și vreo cinci pase de gol, dar nu cred că asta e important. M-am gândit doar ca echipa să câștige.

Gică Popescu crede că naționala României și-a pierdut identitatea după înfrângerea cu Albania de la Euro 2016 și nu se va califica nici acum la Mondiale. Ce simți tu?

Nu știu ce a spus domnul Gică Popescu. Îl respect foarte mult, pentru că a fost un fotbalist foarte mare și chiar îmi place cum vorbește la televizor, are charismă. N-aș vrea să comentez dacă naționala și-a pierdut sau nu identitatea.

E ultimul tău tren pentru a participa la un Campionat Mondial?

Nu m-am gândit la acest lucru. Asta e, iau totul pas cu pas și vedem ce va fi. Eu sper să ne calificăm la Mondiale și să prind cât mai multe turnee finale.