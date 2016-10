Armenia – România (sâmbătă, ora 19:00, TVR 1). Christoph Daum cere răbdare: ”Nu vă aşteptaţi la prea multe”

Selecționerul României, Christoph Daum, a început să-și piardă entuziasmul după doar două luni de la semnarea contractului cu FRF.

Tehnicianul german a declarat în cadrul conferinței susținute, vineri, la Erevan, că fanii tricolorilor nu trebuie să se aştepte la prea multe și cere răbdare!

”Mereu încercăm ceva nou, aţi văzut că am chemat jucători noi, am urmărit jucătorii, dar nu cred că a fost vreo greşeală în primul 11 împotriva Muntenegrului. Puteam câştiga cu acea echipă de start. Am făcut totul bine, ne-a lipsit doar norocul şi felul în care a jucat echipa în repriza a doua a fost excelent. Este ceea ce pot face în acest moment. Nu vă aşteptaţi la prea mult. Este valabil şi pentru sâmbătă. Nu vă aşteptaţi la prea multe. Aveţi răbdare”, a declarat selecţionerul României, Christoph Daum.

Față de meciul de debut, Daum consideră că s-a pus mai bine la punct în privința problemelor pe care le are fotbalul românesc.

„Motivaţia e la fel. Sunt în continuare motivat, provocarea este aceeaşi şi dificultăţile sunt aceleaşi. Nimic nu s-a schimbat, doar că acum ştiu puţin mai multe despre problemele pe care le avem. Nu este o diferenţă mare. Încercăm să dezvoltăm aceşti jucători, această echipă, o nouă structură în fotbalul românesc, dar în acelaşi timp să obţinem şi cele mai bune rezultate. Rezultatul este cel mai important în fotbal şi toată lumea se va uita doar la rezultate. Şi acum trebuie să căutăm acest lucru, să obţinem cel mai bun rezultat în următorul meci”, a mai afirmat Daum.

Tehnicianul german a semnat un contract valabil doi ani, cu un salariu anual 540.000 euro. Daum are promisă și o primă de un milion de euro dacă își îndeplinește obiectivul, calificarea la Campionatul Mondial din 2018.

România joacă sâmbătă, la Erevan, cu Armenia, de la ora 19:00, iar marți, la Astana, cu Kazahstan, tot de la ora 19:00. Ambele partide vor fi transmise de TVR 1 și LIVETEXT de www.libertatea.ro.