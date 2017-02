Marius Șumudică s-a mai temperat: ”Belgienii sunt favoriți!”. Antrenorul Astrei Giurgiu a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că Genk pornește cu prima șansă la calificarea în optimile Ligii Europa.

16”-imile Ligii Europa

Astra – Genk 0-1 (ora 20.00, Dolce Sport, Sport.ro)

A marcat: Castagne (25)

Min. 25: GOL GENK, 0-1: Castagne a speculat erorile comise de fundașii Astrei și ieșirea indecinsă a lui Lung, și a deschis scorul din apropierea buturilor.

Min. 23: Lung a reținut o centrare periculoasă în fața porții.

Min. 16: Fază periculoasă creată de Astra. Centrare Budescu, portarul a respins mingea în față, iar Teixeira a cautat vinclul cu un șut plasat, dar portarul a reținut șutul.

Min. 13: Budescu a fost faultat la marginea careului, în lateral, dar arbitrul a considerat că atacantul Astrei a simulat.

Min. 9: Moment amuzant la Giurgiu. Unul dintre asistenți alunecă și își pierde fanionul. Acesta este recuperat de Șumudică, aflat în apropiere, care îl oferă arbitrului, cu zâmbetul pe buze.

Min. 1: a început meciul.

Echipele de start:

Astra Giurgiu: Lung Jr. – Al. Stan, Săpunaru (cpt.), Geraldo, Fabricio, J. Morais – Al. Ioniţă II, Takayuki, Teixeira, Budescu – D. Niculae. Rezerve: Gavrilaş, Sg. Buş, D. Florea, Oros, Nicoară, Piţian, Balaure. Antrenor: Marius Șumudică.

Genk: Ryan – Castagne, Brabec, Colley, Uronen – Kumordzi, Heynen – Schrijvers, Pozuelo, Trossard – Samatta.

ACTUALIZARE 19:55 / Marius Şumudică a plâns, împreună cu fotbaliştii săi, înaintea meciului cu Genk. Antrenorul campioanei le-a pregătit jucătorilor un rezumat video cu toate meciurile disputate în acest sezon de cupe europene şi a marturisit că i-au dat lacrimile.

„Mi-au dat lacrimile mie, jucătorilor, după ce am văzut acel material video. E munca noastră din ultimele luni. Am trecut de echipe puternice, am jucat cu Roma, am scos West Ham. Sunt lucruri peste care nu poţi trece fără lacrimi. Sper ca după meciul cu Genk să avem aceeaşi stare de emoţie”, a spus Şumudică la DolceSport

15.30. Suporterii Petrolului și-au anunțat prezența la Giurgiu, pentru a susține… formația belgiană! ”Lupii galbeni” sunt înfrățiți cu fanii beglienilor. În drum spre Giurgiu, însă, autobuzul a fost oprit de polițiști în zona Puchenii Mari, Prahova. S-au descoperit fumigene și câteva telescopice!



ACTUALIZARE 13.00. Antrenorul Marius Șumudică a anunțat echipa de start: S. Lung – Al. Stan, Săpunaru, Geraldo, Fabricio, J. Morais – Al. Ioniţă II, Takayuki, Teixeira, Budescu – D. Niculae. Rezerve: Gavrilaş, Sg. Buş, D. Florea, Oros, Nicoară, Piţian, Balaure.

ACTUALIZARE 11.00. Echipele probabile:

Genk: Ryan – Castagne, Brabec, Colley, Uronen – Berge, Heynen – Schrijvers, Malinovski, Trossard – Smatta. Rezerve: Jackers, Wouters, Walsh, Kumordzi, Boetius, Naranjo, Zebli. Antrenor: Albert Stuivenberg.

”Noi ne chinuim să vinde jucători cu câteva sute de mii de euro, iar ei au transferat doi fotbaliști pentru 28 de milioane”, a precizat Șumi.

Asta nu-i sperie însă pe campionii României. ”Vom fi o echipă agresivă, am văzut asta și la PSG – Barcelona. Fie că primea Neymar mingea, Messi sau Suarez, erau 2-3 adversari lângă ei. N-am mai văzut așa ceva, deci nu sunt nici ei extraterești. Asta o să le cer și eu jucătorilor mei, mă refer la agresivitate.

Va fi o partidă dificilă, cu o echipă bună, de posesie. I-am urmărit în ultimul timp și plecăm cu șansa a doua. Mi-am dat seama că au calitate, s-au apropiat de play-off.

Mă bazez însă pe experiența jucătorilor mei, ca vârstă, dar și internațională. Avem o echipă bună, matură și nu trebuie să ne fie frică de nimeni, deși Genk a câștigat o grupă cu Bilbao, Sassuolo și Rapid Viena. Ei sunt mai tineri decât noi, dar au entuziasm, exbueranță, au alte atuuri, dar pot să facă mai multe greșeli”, a spus Marius Șumudică, înaintea duelului dintre Astra și Genk.

Apel către fani

Tehnicianul Astrei face apel la fani: ”Sperăm într-o mare măsură în ajutorul publicului, sperăm ca de data aceasta giurgiuvenii să fie alături de noi, să vină la meci, și ar fi păcat ca să nu profite de o astfel de șansă.

Nu știm când vom mai ajunge în primăvara europeană atât noi cât și alte echipe din România. Cred că va fi din ce în ce mai greu nu numai să te califici în grupe cât să ieși și din grupe și avem nevoie de ei fiindcă noi am venit aici la Giurgiu pentru ei, cred că ne-am făcut datoria, în mare măsură cred că ne-am făcut datoria, am adus trofee la Giurgiu atât Campionatul cât și Super Cupa, ne-am calificat în primăvara europeană și cred că ne-am făcut datoria și ei sunt mai datori decât noi.

Îmi doresc din suflet ca joi giurgiuvenii să fie alături de jucătorii mei și să îi aclame”, a declarat Marius Șumudică.

Antrenorul și-a exprimat încrederea că partida cu Genk va fi una ‘spectaculoasă’, iar la sfârșit ‘spectatorii să fie mulțumiți și să îi aplaude pe jucătorii Astra”.

Partida Astra – Genk, programată de la ora 20:00, considerată de Șumudică de ”totul sau nimic”, va fi arbitrată de o brigada din Norvegia, formată din Svein Oddvar Moen (la centru), ajutat de asistenții Kim Thomas Haglund și Magnus Lundberg. Al patrulea oficial va fi Jan Erik Engan, iar arbitri adiționali – Svein-Erik Edvartsen și Tore Hanse.



Astra Giurgiu nu va conta pe Lovin și Boubacar, ambii fiind suspendați pentru acest joc.

