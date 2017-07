Astra Giurgiu își află adversarul din Liga Europa. Turul I preliminar, manșa retur, de marți

Astra Giurgiu își află adversarul din Liga Europa: Zirä FK sau Differdange? Turul I preliminar, manșa retur, începe de marți.

Formația pregătită de Edi Iordănescu stă cu ochii pe meciul FC Differdange 03 (Luxemburg) – Zirä FK (Azerbaidjan). În tur, azerii au învins cu 2-0.



Câștigătoarea dublei se va duela cu Astra Giurgiu în turul II preliminar pe 13 iulie, respectiv 20 iulie. Manșa retur este programată să aibă loc pe terenul echipei pregătite de Edward Iordănescu.

România mai are două reprezentante în Europa League, Dinamo și CSU Craiova. Viitorul și FCSB vor intra în tururile preliminare din Liga Campionilor.

Programul meciurilor

Marți

18.45 Balzan (Mal) – Videoton (Ung) (în tur: 0-2)

20.45 Niedercorn (Lux) – Rangers (Sco) (0-2)

Joi

Gorica (Slo) – Shirak (Arm) (2-0)

Dunav (Bul) – Pavlodar (Kaz) (0-1)

Atlantas (Ltu) – Almatî (Kaz) (0-6)

Botev (Bul) – Partizani (Alb) (3-1)

Slovan (Slo) – Pyunik (Arm) (4-1)

Valur (Isl) – Ventspils (Let) (0-0)

Kutaisi (Geo) – Trencin (Slo) (1-5)

Runavik (Fer) – Dinamo Minsk (Blr) (1-2)

Cork (Irl) – Levadia (Est) (2-0)

Altach (Aus) – Chikura (Geo) (1-0)

Jagiellonia (Pol) – Dinamo Batumi (Geo) (1-0)

Dacia Chișinău (Mol) – Shkendija (Mac) (0-3)

Suduva (Lit) – Soligorsk (Blr) (0-0)

Olimpija Ljubljana (Slo) – VSP (Fin) (0-1)

B36 (Fer) – Kalju (Est) (1-2)

Bangor (Țara Galilor) – Lyngby (Dan) (0-1)

Vasa (Ung) – Beitar (Isr) 3-4

Jelgava (Let) – Ferencvaros (Ung) (0-2)

Lincoln (Gib) – AEK Larnaca (Cip) (0-5)

Coleraine (Irl. de Nord) – Haugesund (Nor) (0-7)

Sutjeska (Mun) – Levski (Bul) (1-3)

Ballymena (Irl. de Nord) – Odd (Nor) (0-3)

Osijek (Cro) – Santa Coloma (And) (2-0)

Sarajevo (Bos) – Zaria (Mol) (1-2)

Differdange (Lux) – Zira (Aze) (0-2)

Milsami (Mol) – Fola (Lux) (1-2)

Vaduz (Lie) – Bala Town (Țara Gal.) (2-1)

HJK (Fin) – Connah’s Q (Țara Gal.) (0-1)

AIK (Sue) – Klaksvik (Fer) (0-0)

Tirana (Alb) – M. Tel Aviv (Isr) (0-2)

Derry City (Irl. de Nord) – Midtjylland (Dan) 1-6

Priștina (Kos) – Norrkoping (Sue) (0-5)

Sant Julia (And) – Skenderbeu (Alb) (0-1)

Ruzomberok (Svk) – Vojvodina (Ser) (1-2)

Floriana (Mal) – Steaua Roșie Belgrad (Srb) (0-3)

Flora (Mal) – Domzale (Slo) (0-2)

Inter Baku (Aze) – Mladost (Ser) (3-0)

Gandzasar (Arm) – Mladost Podgorica (Mun) (0-1)

Ordabasy (Kza) – Siroki Brijeg (Bos) (0-2)

Rabotnicki (Mac) – Tre Penne (San) (1-0)

Liepaja (Let) – Crusaders (Irl. de Nord) (1-3)

Pelister (Mac) – Lech (Pol) (0-4)

AEL Limassol (Cip) – St. Josephs (Gib) (4-0)

Trakai (Lit) – St. Johnstone (Sco) (2-1)

Folgore (San) – Valletta (Mal) (0-2)

Zeta (Mun) – Zeljeznicar (Bos) (0-1)

SJK (Fin) – KR Reykjavik (Ice) (0-0)

Shamrock Rovers (Irl) – Stjarnan (Ice) (1-0)

Calendar UEFA Europa League 2017/18

19/06/17: Tragerea la sorţi pentru tururile I şi II

29/06/17: Turul I preliminar, prima manşă

06/07/17: Turul I preliminar, a doua manşă

13/07/17: Turul II preliminar, prima manşă

14/07/17: Tragerea la sorţi pentru turul III

20/07/17: Turul doi preliminar, a doua manşă

27/07/17: Turul III preliminar, prima manşă

03/08/17: Turul III preliminar, a doua manşă

04/08/17: Tragerea la sorţi a play-off-ului

17/08/17: Play-off, prima manşă

24/08/17: Play-off, a doua manşă

25/08/17: Tragerea la sorţi a grupelor

14/09/17: Grupe, etapa 1

28/09/17: Grupe, etapa 2

19/10/17: Grupe, etapa 3

02/11/17: Grupe, etapa 4

23/11/17: Grupe, etapa 5

07/12/17: Grupe, etapa 6

11/12/17: Tragerea la sorţi a 16-imilor

15/02/18: 16-imi, prima manşă

22/02/18: 16-imi, manşa a doua

23/02/18: Tragerea la sorţi a optimilor

08/03/18: Optimi, prima manşă

15/03/18: Optimi, manşa a doua

16/03/18: Tragerea la sorţi a sferturilor

05/04/18: Sferturi, prima manşă

12/04/18: Sferturi, manşa a doua

13/04/18: Tragerea la sorţi a semifinalelor

26/04/18: Semifinale, prima manşă

03/05/18: Semifinale, manşa a doua

16/05/18: Finala (Stade de Lyon, Lyon)