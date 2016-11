Astra stă pe un butoi cu pulbere! Lovin îl atacă pe Șumudică: „Nu-mi cer scuze!”

”Nu am răcit, sunt bine şi sper să îmi revin cât mai repede. A fost un episod urât, în urma căruia nu vreau să îmi cer scuze, nu am nicio vină cu ce s-a întâmplat. El mi-a reproşat ceva. I-am spus să nu mai ţipe să stea linistit şi m-a scos, s-a enervat.

Am fost schimbat în ultimele 6 meciuri de 4 ori la pauză şi de două ori în minutul 30. Mi-a ajuns cuţitul la os. Mi-a ajuns. Încă nu am vorbit, dar o vom face la primul antrenament. Am trăit momente frumoase şi la Chiajna, mulţi mă consideră copilul lui. Nu m-a schimbat nimeni înainte de pauză în 20 de ani de carieră. Şumudică a făcut-o de două ori într-o lună şi fără motiv. Mi-au spus în minutul 20 să vin pe poziţie de fundaş central, am dat o pasă care trebuia să fie mai tare, l-a deranjat şi a ţipat la mine.