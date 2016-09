Astristul Budescu, după eșecul cu Austria Viena: ”Toată lumea e împotriva noastră, n-avem nici noroc”. Ce a spus Șumi

Atacantul Constantin Budescu a comentat, pentru Dolce Sport. înfrângerea din debutul grupelor Ligii Europa, 2-3 cu Austria Viena pe Arena Națională.

”Am simtiț cu toții că putem egala, am avut foarte multe ocazii. Cred că am avut și un penalty, dar cred că toată lumea e împotriva noastra. Nu știu ce se întâmpla. N-avem nici noroc. Arbitrii au prins o seara mai proastă, dar nu putem da vina pe arbitraj.

Este vina noastră, puteam face mai mult, dar din păcate ăsta e rezultatul.

E o perioadă mai complicată, dar acum a venit și Șumi pe bancă și s-a jucat altceva. Speram în meciurile următoare să facem cat mai multe puncte și să obținem victorii”, a spus Constantin Budescu, pentru Dolce Sport.

Șumudică și-a felicitat jucătorii pentru cum au jucat în repriza a doua, când consideră că ar fi meritat să egaleze, dar a avut și motive să îi certe.

”La fiecare joc, și cu Steaua, așteptăm să primim gol ca să începem să jucăm!”.

„A fost un meci dificil, pe care nu l-am jucat la Giurgiu. Cred că a fost un handicap, am jucat pe un stadion unde nu mă așteptam să vină atâta lume. Am avut o primă repriză slabă, a doua a fost mai bună și datorită schimbărilor. Îmi felicit jucătorii pentru repriza a doua. Îmi pare rău că n-am reușit să egalăm. Meritam, la câte situații am avut.

Am încasat primul gol pe un penalty făcut aiurea, apoi lovitură liberă si un gol de Champions League. Rar am văzut așa execuție. A avut un cuvânt de spus și tracul din această competitie. Nu sunt mulți care au jucat în grupe. Jucăm din trei în trei zile, nu am reușit să începem bine jocul, după care e ciudat. La fiecare joc, și cu Steaua, așteptăm să primim gol ca să începem să jucăm.

Am încercat să jucăm fotbal, puteam să joc și cu trei închizători. Important e să faci rezultate, eu cred că a fost un fotbal de calitate, iar dacă în minutul 85 tot stadionul a început să strige numele echipei mele, pentru mine a fost un lucru pozitiv și chiar m-am simțit bine în momentul ăla”.

”1-1 între Plzen și Roma e un rezultat care dovedeşte că grupa se joacă. Am pierdut aici și putem să câștigăm în deplasare. Ne așteaptă un meci greu, dar dacă faci două-trei rezultate bune, ai șanse să te bați acolo”, a precizat Şumudică.

Ușor-ușor, o să creștem și sunt ferm convins că vom arăta din ce în ce mai bine”.