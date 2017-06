Atenție la șarlatanii din lumea pariurilor. Ce sfaturi vă dau cei din industria care domină România. Interviu cu un mogul, Marius Cădar!



Lumea pariurilor, cu versiunile terestră și on-line, a înflorit în ultimii 10 ani. În piețele orașelor, ba chiar și la sate, casele de pariuri sunt mai dese decât farmaciile și infinit mai multe decât școlile și decât grădinițele. O piață în plină expansiune face milionari din adolescenți care încă n-au terminat liceul. Pentru mulți, pariurile sportive sunt o sursă de subzistență. Pe piață s-au dezvoltat deja câteva câteva site-uri de profil. Ele au scos, la rându-le, ”moguli”. Un ”guru” în industrie este Marius Cădar. Sătmăreanul este șeful unui astfel de site și se laudă că face bani grămadă din pariuri și din jocuri de noroc. Dă sfaturi și strategii celor care vor bani, iar zilele trecute, agenția de stat Agerpres, plătită din bani publici, ne anunță, într-un stil bombastic, că: ”E oficial! Cădar Marius și-a lansat blogul personal de pariuri”! Cădar are 34 de ani și se consideră ”expert în gambling”.



Chiar dacă începutul prezentării sale pe agenția publică este unul nefericit din punct de vedere lingvistic: ”cea mai ilustră figură din peisajul autohton al industriei de pariuri”, tot este interesant de aflat ce are de spus sătmăreanul care învârte lunar, zice-se, zeci sau chiar sute de mii de euro din pariuri. Cădar și-a lansat și o carte cu sfaturi în pariuri, fălindu-se că 9 din 10 cititori ai cărții sale s-au îmbogățit. Iată ce a ieșit, după ce l-am luat ”la bani mărunți”.

Libertatea: Marius, aș vrea să te prezinți, pe scurt. Vârstă, studii, pasiuni… Avere, dacă vrei…

Marius Cădar: Vârsta mea este de 34 de ani. Mă rog, 33! Studii: am terminat programare la Vasile Goldiș. Am făcut facultatea de Informatică de la ei. Am făcut-o în Satu Mare, căci, între timp, am lucrat ca și agent imobiliar. Mă rog, înainte de asta am lucrat la o firmă de producție publicitară. Detalii personale mai multe găsești pe google, unde am scris cum am făcut primii 100.000 de euro. Inclusiv faptul că părinții mei au fost strungari. De fapt, taică-miu acum se pensionează. Practic, am început să lucrez din clasa a VIII-a. Mă rog, înainte să merg la liceu, mergeam pe la țară, mai dădeam cu sapa pe acolo pentru bani, așa, cu ziua.

Cum ți-a venit ideea cu pariurile?

Crede-mă, habar n-aveam în ce ligă e Olimpia. Fiind din Satu Mare, era echipa noastră. Habar n-aveam ce e aia Steaua, Dinamo… Nu eram, efectiv, nici cu sportul, nici cu fotbalul. Frate-miu juca la Olimpia, la juniori. A jucat 7 ani. Și era mare microbist. Se tot uita cu taică-miu la meciuri. Băieții de la bloc, prin 2012, m-au bătut la cap: ”Hai cu noi, hai cu noi”. Mai ”spărgeam” cărțile pe acolo. Nu știu dacă știi ce e aia ”cruce” sau 66. Ăștia mai jucau la pariuri. Eu n-am jucat niciodată. Îmi ziceau: ”Hai cu noi, hai cu noi”! M-am dus o dată. Am pus acolo, ca tot omul, doi lei pe un bilet, nici nu știam ce e acolo. Încercau ei să-mi explice. Și am pus la nimereală, numai așa, să fie. Na, n-a ieșit, după câteva bilete, am prins unul, e ca și cum joci de 5-6 ori cu 2 lei, apoi prinzi un câștig de 200 de lei. Încet-încet, nu știu, eram genul de om care, dacă vrea ceva, învață. Era atunci ”Orizont”, avea revista aia cu statistici. Acolo, am început să fac foarte multe statistici. La Matematică și la Programare eram foarte bun. Mi-am făcut tot felul de formule, de… Mi-am făcut eu calculele mele. Jucând enorm de mult după statistică, am observat că, după câteva luni, după ce am început să trag linie să văd ce și cum… Și am citit foarte multe cărți, mă rog, pdf-uri. Atunci, se găseau foarte, foarte, foarte greu informații, nu ca acum. Acum, toată lumea are acces la informații. Atunci, trebuia să știi engleză, să cauți pe forumurile de afară, abia găseai câteva pdf-uri din care să te documentezi. Să știi ce e aia o strategie, să testezi strategiile cunoscute… Acum, ăstora le dau mură-n gură și le dau degeaba, că ei încă spun că dacă n-ai noroc, frate, poți să faci orice. Norocul n-are nimic de-a face pe termen lung, decât pe termen scurt. Așa, am început să mă perfecționez tot mai mult. Că, vezi tu, în orice domeniu, este o persoană care se pricepe foarte bine la ceva. Sau sunt sute. Unii ies în evidență, alții – nu. Dar aici e problema, că oamenii nu sunt dispuși să sacrifice timp și pe unii poate că nu-i duce capul. În general, oamenii sunt foarte leneși. Toți vor bani rapid, peste noapte, gen loto. Practic, așa am reușit să cresc pe segmental ăsta, să ajung să dau la alții sfaturi.





De când te-ai lansat pe piață?

Prima dată, site-ul l-am făcut în 2006. Atunci era pariuri-x.ro. Pentru că nu erau problemele legislative care au urmat acum doi-trei ani, și atunci când a fost problema cu legislația, cu tot, ne-am mutat pe .com, pentru că pe .com am văzut că niciunul nu a luat amendă. Doar eu am luat atunci amendă. 25.000 de euro. Cât era? 100.000 de lei era amenda. Dacă o plăteai în nu-știu-ce termen, se reducea la 50.000 de lei. Ultima oară, la site suntem 32 de oameni.

Câți bani ai făcut jucând tu la pariuri, pe când nu exista lumea jocurilor on-line?

Nu am ținut o statistică. Acum, poți să zici că țin o statistică. În 3 ani am făcut 100.000 de euro, ca să zic așa. Dar, astea sunt informații sensibile, pentru că, pe vremea respectivă, eram în zona gri cu pariurile. Se juca la gamebookers, nici măcar nu aveam… Pariurile Live erau la început. Abia aveai câteva meciuri în ofertă.

Cum se vede, în acest moment, piața pariurilor?

Piața abia s-a reglementat. Vorbim de un an, de când e reglemantată piața. Gândește-te că acum toată lumea se bate pe ciolan. Este normal ca să fie o reclamă agresivă. Să vină marii operatori să investească, nu știu, câte 500.000 de euro pe lună în reclamă. Pentru că acum, când este la început, poți să cucerești, să-ți faci clientela, ca să zic așa. Acum, poți să-ți faci clientela. Asta este șmecheria, pentru că, gândește-te, de exemplu, cum este Maxbet. Ei au venit ca și cazinou din off-line. Gândește-te că au foarte mulți bani. Am înțeles că acum au luat exclusivitate pe Digi Sport. Și așa mai departe. Și fiecare are bugete foarte mari. Unii sponsorizează, cum este Fortuna, sponsorizează echipa națională de fotbal. Netbet sponsorizează Steaua. Sunt foarte, foarte mulți bani acum, la început. Dar, în ultima perioadă, au lăsat-o mai moale și companiile cu investițiile, pentru că și-au dat seama că piața din România nu este piața din Spania, Franța sau Germania, unde, chiar dacă acaparezi un număr mic de jucători, îți pot aduce foarte mulți bani. În România sunt foarte puțini. Mai ales pe on-line. Pe on-line este potențial enorm de mult. Am făcut un chestionar și, dintre pariori, cam 80% joacă off-line. Și 40% au jucat cel puțin o dată on-line, dar foarte mulți au renunțat din cauza declarației 200, pentru că le este lene să completeze declarația de impozit pe venit. Dar, ca și avantaje, e clar că avantajele on-line-ului sunt net superioare, numai că birocrația asta din țară îi nenorocește pe oameni. Omul spune: ”Decât să mă duc să depun o declarație, mai bine nu fac bani”. La off-line, nu am cum să fac bani. Gândește-te că rulez bani. Unu la mână, dacă ăia 5%… Trebuie să-ți explic ce e ăla un pay-out. Casele de pariuri câștigă practic din rulajul banilor. Că ei au un pay-out. De exemplu, încasează 100.000 de euro, dau înapoi 5.000 de euro. Au pay-out de 95%. Sau 97%. La 100.000 de euro, ei 3.000 îi dau înapoi. Ei, la o casă off-line, unde dacă mai ai taxa de 5%, gândește-te că, automat, de la 3%, cât e pay-out-ul, îți crește la 8%. Deci, automat, șansele îți scad. După aia, dacă mai iei în considerare că la fiecare bilet câștigat ți se reține impozit off-line, iar mergi în pierdere. Este doar 1%, la sume mai mici, dar dacă rulezi sume mai mari, în cadrul unei strategii sau ceva de genul, poți ajunge și la 16% impozit. Și, atunci, ce faci? Cineva nu va putea rula sume mari off-line. Niciodată. Adică, poate să ruleze, dar, inconștient, poate să plătească foarte mulți bani ca impozit datorat statului. Și, pentru termen lung, șansele sunt împotriva ta.





Am observant că te lauzi cu faptul că 9 din 10 cititori ai cărții tale s-au îmbogățit la pariuri, ascultându-ți sfaturile și aplicând anumite strategii. Cum ai ajuns la statistica asta? Ți-au scris cei care ți-au citit cartea, cum s-a făcut sondajul?

Nu, atenție! Să nu interpretăm greșit. Aici, interpretează foarte multă lume greșit. Am spus că 9 din 10 persoane care au citit și au aplicat ceea ce au citit mi-au dat feedback că au început să câștige. Ori, asta ce înseamnă? Dacă 100.000 de oameni au citit cartea și doar 100 au aplicat ce scrie în carte, din ăia 100, 90 au avut rezultate.

Oricine câștigă. Chestiunea este dacă sunt pe plus sau în pierdere.

Pe plus pe termen lung, vorbesc. Eu atâta știu. Îi întrebam: ”Ai citit? Da, bun”! Feedbackul care era? ”Mulțumesc, Marius, de când am început să joc așa cum mi-ai recomandat”. Mulți veneau și ziceau: ”Marș, măi, de aici, că nici nu… Vii aici să ne vinzi nouă iluzii și nu-știu-ce”. Și îi întrebam: ”Ai citit”? ”Păi, am citit, ce e cu vrăjelile alea, că nicio strategie nu merge, că le-am încercat pe toate. Și îi întrebam: ”Ți-ai ținut evidența? Ai căutat să îmbunătățești, au căutat să vezi unde ai probleme?”. Și așa mai departe. Chestii de bază, pe care orice parior cu creier le știe. Ziceau: ”Păi, ce evidență să țin, că…”. Oamenii nu aveau interesul nici să învețe, nici să testeze, nici să încerce. Și asta îți spun, că eu ce am scris în cărțile respective e o chestie laborioasă, care nu o poate face oricine. Trebuie răbdare, trebuie timp foarte mult. Și îți trebuie voință. Vine și îmi spune: ”Bă, dacă ești așa tare în clanță, fa-mi pentru mâine un bilet cu cota 100, să te văd ce șmecher ești tu”. Înțelegi? Și vin din ăștia, păcălici, de ăștia, care te iau la mișto și habar nu au. Ei știu doar atât, cu 2 lei poți să fac 10.000 de lei. Dar ei nu știu că de câte ori joacă biletele alea cu 2 ani și dacă în 5 ani dacă ar trage linie, chiar dacă i-a ieșit două bilete și au luat 20.000 de lei, ei au pus mai mult, au pierdut mai mult timp în ăia 5 ani. Adică mai mulți bani.

Am aflat că, în trecut, ai jucat mult poker și chiar ai reușit să ajungi la o bancă de peste 30.000 de euro. Care sunt cele mai importante 3 reguli în jocul de poker?

Reguli în poker, e un pic mai greu să zici reguli în poker. Aici, la poker este un pic mai altfel decât la pariuri. Aici, nu poți să zici că aplici o anumită strategie. Ci… De exemplu, este foarte importantă poziția, da? După poziție, vine mâna pe care o ai. De foarte multe ori, mulți merg pe față cu cărțile pe care le au. Eu trebuie să recunosc că nu sunt un jucător mare de poker. Nici vorbă. Sunt, poate, în ăia 10% care știu să joace bine, dar sunt undeva pe la coada lor. Eu așa mă consider, spre deosebite de alții, care se cred mari jucători de poker, pentru că joacă tot timpul, dar joacă doar să piardă timpul. Și mai e răbdarea. După ore de poker, eu îmi pierd foarte repede răbdarea la poker, De multe ori, intram la sesiuni de poker de plictiseală, ca să-mi iasă pariurile de la Live, de exemplu. Și după ce vedeam că nu iese ceva acolo și trebuie să reanalizez alte chestii, era foarte complicat, pentru că îmi lua foarte mult timp dincolo. Și nu mai aveam răbdare să stau la poker, că jucam sume mai mici. Jucam cu 50 de cenți, cu un dolar, cu doi dolari, că nu reprezenta pokerul pentru mine o prioritate de făcut bani.

Care cărți prind cele mai multe quinte la texas holdem?

Asta nu știu să-ți răspund, că n-am făcut o statistică pe poker avansată, ca să-ți spun și să văd ce mâini sunt, adică ce quinte sunt mai populare. Dar chestia asta poți să întrebi un operator, pentru că ei au o statistică de genul.

Te-am întrebat pe tine ca expert. Tu ai veni și cu niște sfaturi, dincolo de statistică.

Pe poker și pe cazinou, cu toate că dau sfaturi și scriu multe articole pe tema aceasta, unele le scriu din experiența personală, dar, repet, nu sunt jucător de poker ca și unul care toată ziua face asta la fel cum face altul la pariuri. La fel la cazinou, faptul că intru din când în când, mai fac câte o sesiune, mai ales că, lucrând cu casele de pariuri, mai intru, mai testez câte un cazinou, mai testezi un joc, înțelegi?

Sunt foarte multe jocuri de cazinou, ne-ai putea enumera, ca expert în gambling, care sunt cele mai profitabile jocuri pentru client, în cazinou-rile live?

Nu. Și îți spun de ce. Cum adică să faci bani la cazinou? La cazinou nu există joc mai profitabil, că la rulelă e mai profitabil decât la blackjack. Poți să verific un pay-out, la Live poți să controlezi, să vezi câți bani intră și vezi câți bani ies. Poți, după o perioadă, ca să tragi linie și să vezi ce pay-out oferă ruleta respectivă. Dar atât. Nu poți să-mi spui tu mie: ”Spune-mi cum să fac bani al ruletă”. Indiferent de jocul pe care îl joci, că e la ruletă, că e la blackjack, la orice. Unu la mână, la slot-uri, de exemplu, la cele on-line ai un mare avantaj față de cele la off-line pentru faptul că îți afișează pay-out-ul. Ori asta ce înseamnă? Tu poți să depistezi jocurile cu cel mai pay-out. Și sunt slot-uri care oferă un pay-out de 98%. Dar, poate că pe tine nu te interesează pay-out-ul, poate pe tine te interesează ca jocul să fie mai atractiv. Iar jocurile care sunt foarte atractive și merg foarte bine, afișează un pay-out mai mic, față de 93%. Play-out-ul oscilează între 93% și 98%. Acolo poți să vezi și să zici: ”Băi, uite, ăsta e cel mai profitabil joc din punct de vedere matematic”. Depinde câți bani joci și cât timp joci. Cu cât vei juca mai mult, vei rula mai mulți bani, iar pay-out-ul se întoarce împotriva ta. Pentru că tot timpul pierzi 3% de câte ori rulezi banii respectivi. Pe urmă, din ce vorbește lumea, zici: ”OK, atunci hai să ne băgăm la jocuri de cazinou cu jackpot-uri”, căci acolo dai un boom de-ăla, câștigi 5.000.000 de euro, de exemplu, te-ai scos pe viață. Până la urmă, asta sunt, jocuri de noroc. Dar, acolo, pay-out-ul este mult mai mic. De obicei, un procent foarte mare din încasări se duce la jackpot.

Care este diferența dintre ruleta americană și ruleta europeană, franceză?

Cele două zerouri. În ruleta eruopeană ai un singur zero. La americană ai două zerouri.

Poți explica exact ce înseamnă ”pariul -1,75” pentru o anumită echipă?

Cel mai simplu este să cauți handicap asiatic. Sunt pariuri ”-1”, da, trebuie să bată la minim două goluri. ”Minus 1,5”… Ba nu, adică la ”-1”, la egal ți se rambursează banii, la ”-1,5” trebuie să bată la minim două goluri. La 1,7 se împarte în jumătate miza. Jumătate se pune pe minim două goluri, și dacă se înscrie un gol, jumătate din miză ți se rambursează. Dar, cel mai bine scrie ”handicap asiatic” și ai să vezi. Eu nu joc cu returnare parțială de miză. Joc handicapul asiatic simplu ”draw no bet”-ul foarte mult. Înseamnă că nu există egal la meci. La egal ți se dau banii înapoi. Ai ori 1, ori 2. Una dintre variantele acestea. La ”draw no bet” poți prinde o cotă mai mare, de 1,75 sau 1,8, ceea ce e foarte important.

Câți bani ai făcut cu pariuri și cu site-ul?

Este irelevantă suma. Nu încălzește pe nimeni câți bani am făcut sau câți bani am pierdut, la un joc sau altfel, atâta timp cât, dacă stai și citești orice articol, îl prelucrezi logic și îl aplici, funcționează, înțelegi? Aia e opinia mea, e experiența mea, eu așa fac. Dacă tu faci altfel sau altul face altfel, să intre la mine pe blog și să spună: ”Băi, Marius, aici n-ai dreptate pentru că”. Dar, încă nu am găsit unul care să-mi spună că am făcut așa și nu-i bine.

Momentul în care ”mogulul” sătmărean a călcat strâmb, fentându-i pe oameni!

În goana după bani, dar și pentru că uneori se fac jocurile anumitor operatori de pariuri, acești guru ajung să calce strâmb. În plin ”scandal bet365”, site-ul lui Cădar a prezentat deformat realitatea, în vreme de ”Libertatea” a scris adevărul. Mai exact, sătmăreanul îi încuraja pe jucători să folosească operatorul de pariuri, pentru că ”știm noi că are licență”. Realitatea a fost alta, nu avea licență de funcționare, iar cei care au accestat bet365.com în perioada respectivă s-au făcut vinovați de încălcarea prevederilor legale și s-au ales cu amenzi. Și i-au tras în capcană și pe jucători. Acum, procesul se află la Curtea de Apel București, iar decizia ONJN de a interzice accesul la site-ul www.bet365.com în România a fost anulată. Oficiul mai poate face recurs la decizie până pe 21 iulie. Cum explică sătmăreanul eroarea de atunci? ”Tot timpul, uneori, reclamele pot fi interpretate greșit. Noi am anunțat că bet365 și-a luat licența. Dacă citești articolele mai vechi, ai să vezi ce informație am scris acolo. Noi am scris că și-a luat licența, fă-ți cont aici, și așa mai departe. Dar nimeni nu a citit toate detaliile din articolele respective. Pentru că noi, în articole, am explicat tot, exact: ce, cum unde. Tu auzi că mâine se deschide un magazine Praktiker la tine în oraș, da? Și tu ai comission la vânzările care le faci printr-un anumit cod de cupon, da? Tu le zici la oameni: mergeți, cumpărați de la Praktiker, că e bun, uite, înregistrează-te aici la formularul ăsta on-line, ca să primești codul și așa mai departe. Și oamenii, nu știu, probabil că magazinul nu-i deschis oficial decât de luni și cumva se fac vânzări de duminică. Și tu le spui, de luni încolo. Ei nu stau să citească toate detaliile, văd că au reducere și gata, atât, fug repede la magazin! De multe ori îți faci marketingul și încerci să ți-l faci cât mai bine. Am încercat să evităm articolele care să fie misleading, care să se interpreteze greșit”.

Citește și:

Odeta, super șefa care îi ia la puricat pe românii care joacă on-line la casele de pariuri neautorizate la noi! ^”O să-i alergăm și îi vom găsi!”. Angajata statului îi bagă în sperieți și pe marii operatori fără licență