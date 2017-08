Athletic Bilbao – Dinamo, în turul III preliminar din Liga Europa (joi, 21.45, TVR1; în tur: 1-1). Mesajul lui Cosmin Contra

”Putem să fim realiști întâi și apoi optimiști. Va fi foarte greu, dar nu imposibil. Fotbalul îți oferă multe surprize. Cu o pregătire bună și puține greșeli, la Bilbao putem face lucruri mari. Le-am arătat jucătorilor, azi, repriza a doua, pe care am jucat-o bine, am fost agresivi și dacă vom juca la o viteză mai mare decât ei, le putem pune probleme.

Nu avem nimic de pierdut și asta le-am transmis și jucătorilor. În tur, după ce am primit gol, ei au jucat exact ce am pregătit. Să fim prezenți și să jucăm repede. Din punct de vedere tactic, trebuie să jucăm fără greșeală, să creadă în ei și să intre fără teamă. Am un plan, am echipa formată în cap”, a declarat Cosmin Contra, la Dolce Sport.

