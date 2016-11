Tehnicianul Astrei Giurgiu, Marius Şumudică, a declarat, joi seară, că echipa sa a reuşit să adune şapte puncte în grupa E a Ligii Europa, lucru extrem de important pentru buget, dar şi pentru cariera sa. Antrenorul s-a declarat mândru de jucătorii săi, apreciind că Astra este o echipă mare.

“Şi dacă pierdeam la mai multe goluri era acelaşi lucru. Sunt bucuros, am făcut şapte puncte, contează pentru buget, pentru cariera mea, deci e bine. Cred că Plzen va juca, va fi greu pentru Austria Viena să câştige acolo. Sper ca la meciul cu Roma să vină mulţi fani, felicit Steaua, e important că facem puncte pentru România. Avem jucători cu calitate, sunt bucuros, suntem pe drumul cel bun, eu am spus, după ce am refuzat acea ofertă, că va fi o nou restart pentru echipă şi am început să creştem. Sunt mândru de aceast echipă, suntem o echipă mare, le-am ţinut acelaşi discurs ca la meciul cu Steaua, iar când au ieşit pe teren parcă au ieşit luminaţi la minte”, a declarat Şumudică la DolceSport, după victoria obținută pe terenul Austriei Viena.

Budescu se bucură că gazdele au deschis scorul

Atacantul Constantin Budescu a declarat, joi seară, că jucătorii Astrei Giurgiu au aşteptat să marcheze cei de la Austria Viena pentru a începe să joace fotbal, apreciind că dacă adversarii nu ar fi înscris, meciul din Liga Europa s-ar fi încheiat la egalitate, scor 0-0.

„Am aşteptat să marcheze ei ca să jucăm şi noi fotbal. Dacă ei nu marcau, nu o făceam nici noi, şi meciul se termina 0-0. În prima repriză ne-am concentrat mai mult să ne apărăm decât să atacăm. Nu suntem calificaţi, trebuie să tratăm serios meciul cu AS Roma. Noi trebuie să câştigăm cu AS Roma, că dacă Austria bate la Plzen, degeaba am învins în această seară. Sper ca echipa să meargă mai departe, cu mine sau fără mine. Este foarte bine că am adus puncte pentru ţară”, a spus Budescu la DolceSport.

Alibec, optimist înaintea decisivului cu AS Roma

Atacantul Denis Alibec a declarat, joi seară, că dacă Astra Giurgiu va evolua în ultima etapă a Ligii Europa aşa cum a făcut-o în meciul cu Austria Viena, atunci poate obţine un rezultat foarte bun cu AS Roma, care ar putea duce la calificarea în 16-imile competiţiei.

„După ce am luat golul a fost nevoie să ne revenim şi să jucăm ce ştim noi. Ei au făcut un joc foarte bun, dar important este că am câştigat. Dacă jucăm cum am făcut-o în această seară, putem face un rezultat mare cu AS Roma. Cred că Steaua va avea un meci mai greu ca noi în ultima etapă, dar sper să se califice şi ei”, a declarat Alibec la DolceSport.