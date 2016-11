Avion prăbușit în Columbia. Florentin Petre nu se oprește din plâns: i-a murit un prieten! ”Sunt devastat!”

Un avion s-a prăbușit în Columbia, înregistrându-se un număr de 76 de victime dintr-un total de 81 de pasageri. În acest accident au murit 17 dintre cei 19 jucători din lotul formației braziliene Chapecoense, care mergea la Medellin pentru meciul tur din finala Copei Sudamericana contra celor de la Atletico Nacional.

Printre victime se afă și fundașul Filipe Jose Machado, fost coleg cu Florentin Petre la ȚSKA Sofia, în sezonul 2007-2008.

„Nu pot să cred! Ce se întâmplă în zona aia, ce avioane au?”

„Sunt devastat. Felipe era prietenul meu, vorbeam pe facebook mai mult în ultimul timp. Un băiat extraordinar, sufletist, m-am înţeles excelent cu el când am jucat împreună pentru ŢSKA. Era un fundaş central foarte bun. În 2008, am luat titlul cu ŢSKA în Bulgaria, am jucat amândoi în acel an. Nu pot să cred. Ce se întâmplă în zona aia? Ce fel de avioane au? Am fost şi eu într-un turneu cu selecţionata divizionară acum mulţi ani şi am aflat apoi că avionul cu care am călătorit într-o cursă din America de Sud s-a prăbuşit la câteva zile după ce ne-am întors noi în România!”, a declarat Florentin Petre pentru prosport.ro.

„Îmi pare aşa de rău de el. Îi cunoşteam şi soţia. A venit cu ea în Bulgaria. Filipe era tânăr atunci, avea 23 de ani. Ştiu că au şi o fetiţă de 3-4 ani. Îngrozitor ce s-a întâmplat. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a mai spus fostul jucător al „câinilor.”