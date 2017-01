Fotbalistul Răzvan Marin, al cărui transfer de la FC Viitorul la Standard Liege a fost oficializat vineri, a declarat că vrea să își demonstreze că poate face față la un nivel mai înalt și că are valoare să joace în Belgia.

„Voi merge la Standard să mă lupt să joc. Vreau să demonstrez că am valoare să fiu acolo și să îmi demonstrez mie că pot face față și la un nivel mai înalt. Știu câte ceva despre fotbalul din Belgia, am jucat cu Gent, am discutat și cu Nicolae Stanciu când a venit la echipa națională… Acolo se joacă într-un ritm mult mai bun față de cel din Liga I. E un fotbal mai bun, mai dificil, dar sper să mă adaptez repede și să fie totul bine”, a spus mijlocașul într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului FC Viitorul.

El a adăugat că anii petrecuți la formația condusă de Gheorghe Hagi au fost minunați. „Au fost niște ani minunați la Viitorul, am avut colegi cu care m-am înțeles foarte bine. Am debutat în Liga I în Ghencea, dar nu a fost prea plăcut atunci pentru că Steaua a câștigat cu 4-0”, a mai afirmat fotbalistul.

Conducerea clubului FC Viitorul i-a mulțumit, vineri, lui Răzvan Marin pentru colaborare într-un comunicat postat pe site-ul oficial. „După șase ani și jumătate petrecuți în Academia Hagi și la FC Viitorul, Răzvan Marin a devenit definitiv jucătorul formației belgiene. Academia Hagi și FC Viitorul îi mulțumesc lui Răzvan Marin pentru colaborare și îi urează în continuare mult succes în carieră”, se menționează pe site-ul citat.

Transferul lui a costat circa 2 milioane de euro

Internaționalul român Răzvan Marin (20 ani) s-a transferat de la echipa FC Viitorul Constanța la formația Standard Liege, a anunțat vineri gruparea din prima ligă a campionatului de fotbal al Belgiei pe site-ul său oficial. Marin va purta tricoul cu numărul 18 la Standard.

Născut pe 23 mai 1996, Răzvan Marin este fiul fostului fundaș Petre Marin, fost jucător la FC Național, Rapid și Steaua. El a debutat ca profesionist la vârsta de 17 ani, la FC Viitorul, echipa lui Gheorghe Hagi, pentru care a disputat 88 de meciuri și a marcat 13 goluri.

Clubul belgian nu a oferit detalii referitoare la durata sau valoarea transferului, însă presa din Belgia susține că Standard Liege a acceptat să plătească aproximativ 2 milioane euro în schimbul jucătorului român.