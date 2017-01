Ghiţă Mureşan, fostul jucător în NBA şi singurul român care a evoluat în competiţia nord-americană, va asista, miercuri, la meciul din FIBA Europe Cup dintre Pau Orthez şi U BT Cluj, el declarând pentru News.ro că se bucură să fie acolo, alături de cele două echipe la care a jucat şi care i-au fost întotdeauna în suflet.

Ghiţă Mureşan a ajuns în Franţa încă de duminică, fiind invitat împreună cu soţia sa, Liliana, de preşedintele clubului Pau Orthez, Didier Gadou. Big Ghiţă, care a jucat la Pau Orthez, transferându-se în 1992 chiar de la Universitatea Cluj, a asistat şi la un meci din prima ligă franceză, cu Limoges, iar miercuri seară va fi prezent în tribune la partida Pau – U BT Cluj, din FIBA Europe Cup.

”Mă bucur că sunt aici. E un oraş foarte frumos cu care am amintiri plăcute de când am jucat aici. De vreo cinci ani mă tot invită Pau Orthez, iar acum au profitat că joacă Universitatea Cluj aici şi am acceptat să vin. Pau Orthez este o echipă foarte puternică şi acum, i-am văzut cu Limoges. Nu ştiu ce va fi miercuri seară la meci, am trecut de faza asta cu pronosticuri, dar pot spune că sunt foarte fericit că fiu aici, alături de cele două echipe care mi-au fost întotdeauna în suflet”, a declarat Ghiţă Mureşan, pentru News.ro.

L’Equipe i-a dedicat o pagină în ediţia de marţi

Prezenţa sa în oraş a fost salutată de toată lumea, mai ales de fanii lui Pau, care nu l-au uitat, în timp ce cotidianul L’Equipe i-a dedicat o pagină întreagă în ediţia de marţi.

Pau Orthez şi U BT Cluj s-au reîntâlnit în cupele europene după 25 de ani de la primul duel, atunci când la Universitatea Cluj evolua şi Ghiţă Mureşan, jucător care s-a transferat la finalul sezonului 1991-1992 chiar la Pau Orthez.

Meciul dintre Pau Orthez şi U Banca Transilvania Cluj va avea loc miercuri, de la ora 22.00 (ora României), fiind penultimul din grupa O a FIBA Europe Cup. În tur, clujenii i-au administrat echipei Pau Orthez prima înfrângere din grupă, scor 79-69.

Acum, după patru etape, Pau şi U BT Cluj ocupă locurile 2-3, ambele cu câte 6 puncte, partida de miercuri fiind decisivă pentru fiecare din cele două echipe în cursa spre optimile de finală.