Becali face mișto de Burleanu și de Daum: ”Dacă făceam eu primul 11, eram calificați!”. Răzvan Burleanu a ieșit prima oară public după dezastrul naționalei și a mestecat aceleași scuze tocite, că alții făceau selecția pe interese înainte de venirea lui, că se vehiculează numai minciuni, etc.

Burleanu a mai declarat că fotbalul românesc nu se va face bine cât timp vor exista personaje gen Gigi Becali.

Becali face mișto de Burleanu și de Daum: „Garantam calificarea, dar puneam și banii!”

Gigi Becali a râs de Burleanu și de Daum, „groparii” naționalei. „La bazaconii nu poţi să răspunzi. Când spune unul lucruri trăsnite nu ai ce să răspunzi. În primul rând, nici n-am fost în relaţii, nici nu vorbeam…

Nici cu Victor, nici cu Giovanni n-am fost în relaţii bune în vremea aia. În al doilea rând… Înseamnă că e bine, că a avut rezultate echipa naţională, nu? Dacă am putut să am atât de mare influenţă înseamnă că-s deştept, dar nu am avut.

Nu am avut şi nici nu mă interesează să am vreo influenţă, că nu am nevoie, nu-mi trebuie. Nu vreau să am influenţă la echipa naţională nici dacă mi se oferă, că nu mă interesează. N-am niciun interes, ce pot să fac?

Dacă văd că echipa naţională a României e condusă de străini, văd Comisia de antrenori, tot străini. Mă deranjează, dar nu am ce face. Nu înţeleg asta. Mie imi plac oamenii care sunt deschişi, pe faţă şi simpli, nu care ascund, vorbesc despre Comisia Tehnică…

Ce zice el (n.r. – Burleanu), aia face Comisia Tehnică. Treaba lor, să facă ce vor.

Dacă eu făceam primul 11 eram calificaţi acum. Garantam calificarea, dar eu când garantez pun şi banii… Pun şi un milion sau două deoparte şi garantez.

El a dat şi bani, a şi pierdut calificarea, dar eu garantam calificarea. Eu garantez cu bani când garantez”, a declarat Gigi Becali, pentru Mediafax.

