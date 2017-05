Becali iar crede că l-a convins pe Budescu: ”I-am făcut o ofertă așa de bună că nici impresarul n-a avut ce comenta!”. Detalii despre TAS și transferuri.

Gigi Becali crede că FCSB va pune mâna, în sfârșit pe Constantin Budescu, jucătorul după care aleargă de mai mulți ani, de cân echipa se mai numea încă Steaua.

„Nu am aşa mari emoţii pentru că am făcut o ofertă atât de bună încât nici impresarul lui nu a avut ce comenta”, a mărturisit mai devreme Becali, la Fotbal Club. În cadrul aceleiaşi emisiuni, preşedintele de imagine al vicecampioanei, Helmuth Duckadam, a vorbit la rândul său de iminenţa venirii vârfului dorit de peste doi ani.

„Cred că Budescu va veni de data aceasta la Steaua. El încă e la vârsta la care vrea să facă performanţă, iar experienţa din China i-a arătat anumite lucruri”, a spus eroul de la Sevilla.

Becali iar crede că l-a convins pe Budescu. Jucătorul are soția însărcinată

Becali ar fi dispus să achite suma de reziliere de 750.000 de euro către Astra și să îl lase pe jucător să își încaseze partea, 300.000 de euro. Salariul fotbalistului urmează să fie de 15.000 de euro pe lună (aproximativ 180.000 de euro pe an), mai mult decât îi poate oferi oricare altă echipă din România.

Roş-albaştrii sunt atât de optimişti pentru că ştiu că soţia lui Budescu este însărcinată, astfel că o plecare în acest moment în zona ţărilor arabe, de unde are o ofertă tentantă, nu pare cea mai bună variantă. În plus, cel poreclit „Sărmăluţă” are încă vie în memorie experienţa nefericită din China, când a ales partea financiară în detrimentul performanţei, însă nu a confirmat.

Becali a mai dezvăluit că a oferit celor de la CSU Craiova 1 milion de euro pentru Băluță, dar a primit un refuz.

Becali a dat detalii despre TAS: ”Se va judeca în regim de urgență”

Becali a vorbit și despre judecata de la TAS. „Se va judeca în regim de urgență, deja Federația și Liga și-au dat acordul. După data de 5 iunie mergem la TAS și se judecă și în 2 zile, că intervine UEFA”, a spus Becali la TV Digi Sport.

Acesta a criticat modificarea regulamentului pentru participarea la alegerile FRF, despre care Răzvan Burleanu, președintele FRF, susține că e doar o racordare a statutului FRF la statutul FIFA .

„Ce m-a deranjat și mi s-a părut o obrăznicie e să pună regula să nu candidezi la șefia Federației dacă nu ai activat în 2 din ultimii 5 ani în fotbalul asociație”, a spus gigi Becali pentru sursa citată.