Bianca Bazaliu nu a împlinit încă 20 de ani (o va face pe 30 iulie), dar are deja un palmares impresionant: a câștigat de trei ori campionatul României (2015, 2016, 2017), de două ori Cupa României (2016, 2017), trofeul Ligii Campionilor (2016) și Campionatul Mondial Under 18 (2014). În plus, este cetățean de onoare al Slatinei, orașul natal, și al Capitalei. Handbalista lui CSM București ne-a dezvăluit rețeta succesului ei.

Libertatea: Ai devenit cunoscută când aveai 17 ani, după ce ai câștigat Mondialul Under 18. Te-a schimbat acel succes?

Bianca Bazaliu: Da. A contat foarte mult, pentru că ne-a demonstrat mie și colegelor mele că se poate. Înainte de turneu nimeni nu ne dădea șanse. Favorite erau Danemarca și alte echipe, nu noi.

Te consideri o vedetă?

Nu, sincer. Mai am mult de muncă până acolo. Sunt alte jucătoare care merită acest statut.

Ai început handbalul la 7 ani. Până atunci ce visai să devii după ce creșteai?

Handbalul a fost prima și singura dragoste adevărată. Înainte nu mă interesase nimic, așa, serios. Încercasem eu cu dansul, cu baletul, dar eram prea imobilă pentru o balerină.

Ce contează cel mai mult în cazul unui copil care vrea să se apuce de handbal: talentul, munca…

Să muncească, dar nu oricum: să o facă cu plăcere, nu pentru că îl împinge cineva de la spate. Secretul succesului meu ăsta a fost: am muncit de plăcere, pentru că mi-a plăcut să fac handbal.

Pe lista mea mai erau un antrenor priceput și condiții decente de pregătire.

A, da, și asta e important, să ai un antrenor bun. Eu am fost tare norocoasă, pentru că am lucrat cu domnul Gavril Kozma de la 7 ani până la Mondialul din 2014.

Chimia și fizica, “adversari” puternici la școală

Îți plac și practici alte sporturi? Ai o echipă sau un sportiv preferat?

De practicat, nu practic, dar urmăresc de toate. Handbalul este însă numărul 1 pentru mine. Nu sunt fanul unei echipe anume; țin cu românii.

Te pregătești pentru Bacalaureat. Ce materii îți pun probleme?

Trebuie să recunosc că nu mă dau în vânt după chimie și după fizică.

Ai declarat că nu ai un idol în handbal, preferând să “furi” lucrurile bune de la fiecare mare handbalistă. Ce ai “fura” de la Cristina Neagu?

Prefer să aștept să vină la antrenamentele CSM-ului, ca să o cunosc mai bine (râde).

Joci pe același post ca ea, inter stânga. Simți mai multă presiune din cauza transferului ei?

Se poate spune și așa, dar asta mă ambiționează. Cristina este cea mai bună handbalistă din lume pe merit, iar venirea ei reprezintă o șansă în plus pentru mine de a progresa.

Care este principala ta calitate și la ce capitole crezi că mai ai de lucrat?

Toată lumea știe că punctul meu forte este aruncarea. Slăbiciunile le țin la secret (râde). Acum, pe bune: sunt tânără și mai am de învățat la toate capitolele.

Ce obiectiv individual ți-ai stabilit pentru sezonul viitor?

Să joc mai mult decât până acum sau măcar la fel de mult.

Poate CSM să recâștige Liga Campionilor?

La ce echipă avem, cu siguranță!

Cea mai bună tânără handbalistă din lume?

Bianca Bazaliu a fost nominalizată de site-ul handball-planet.com în ancheta care are ca scop desemnarea celei mai bune handbaliste din lume în sezonul 2016-2017. Sunt luate în considerare jucătoarele născute în 1995, cel mai târziu. Numele româncei apare la categoria “inter stânga”, alături de Djurdjina Jaukovic (Buducnost), Karina Sabirova (Astrahanochka) și Kjerstin Boge Solas (Tertnes). Până pe 31 mai, fanii handbalului își pot vota favorita AICI.