Biletul zilei de 12 iulie la pariuri vine din preliminariile Ligii Campionilor.

Biletul zilei este format cu ponturi pariuri din fotbal ce vin din preliminariile Ligii Campionilor. Am ales să mizăm pe două meciuri ce ne oferă favorite certe, mai exact Malmo FF vs Vardar Skopje și Bate Borisov vs Alashkert.

Biletul Zilei Fotbal 12 iulie – cota 2.79

Având în vedere diferența clară de valoare, vom miza pe faptul că se vor marca câte cel puțin 3 goluri în cele două partide de mai sus. Biletul ne oferă o cotă excelentă de aproape 3, formată din oferta casei de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

Pariază Biletul zilei fotbal oferit de Pontul Zilei , unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri sportive din România.

In plus, la Betano ai parte de: