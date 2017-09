Biletul zilei din tenis 02 septembrie

Biletul zilei din tenis se bazează pe duelurile dintre Troicki și Dolgopolov, Safarova vs Nara și Mannarino vs Thiem. Acestea se vor desfășura în cadrul șaisprezecimilor de finală ale ultimului turneu de Mare Șlam al anului, US Open.

Biletul Zilei Tenis – 02 septembrie – cota 2.45

Dacă vom paria pe favoriții din meciurile notate mai sus, adică Alexandr Dolgopolov, Lucie Safarova și Dominic Thiem, putem profita de un bilet ce are o cotă totală de 2.45. Acesta este plasat la agenția de pariuri online Betfair (Decizia nr. 1291/29.07.2016).

Pariază Biletul zilei din tenis oferit de Pontul-Zilei, unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri tenis din România!

In plus, la Betfair ai parte de: