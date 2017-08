Biletul zilei din tenis 12 august. Miza pe Irina Begu, pe Simona Halep și pe Donna Vekici

Biletul zilei din tenis 12 august. Biletul zilei din tenis conține dueluri din tenisul feminin, ce vin de la calificările pentru Cincinnati și turneul de la Toronto.

Vom paria pe următoarele meciuri: Irina-Camelia Begu vs Taylor Townsend, Caroline Garcia vs Simona Halep și Donna Vekici vs Kurumi Nara.

Biletul Zilei Tenis – 12 august – cota 2.17

Dacă mizăm pe favoritele Irina Begu, Simona Halep și Donna Vekick, obținem un bilet cu o cotă de peste 2. Acesta este propus spre a fi plasat la casa de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

