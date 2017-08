Biletul zilei din tenis 15 august

Biletul zilei din tenis este format cu dueluri din cadrul turneului de la Cincinnati. Am ales să mizăm pe Jack Sock vs Yuichi Sugita, de pe tabloul masculin, dar și pe Jelena Ostapenko vs Aleksandra Krunic, de pe cel feminin.

Biletul Zilei Tenis – 15 august – cota 2.06

Vom paria pe victoriile favoriților din cele două meciuri amintite în rândurile de mai sus. Astfel, în cazul în care Jack Sock și Jelena Ostapenko se vor impune, ne vom bucura de un bilet ce ne va dubla investiția. Acesta este propus spre a fi plasat la casa de pariuri online Sportingbet (Decizia nr. 1558/25.08.2016).

Pariază Biletul zilei din tenis oferit de Pontul-Zilei, unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri tenis din România!

In plus, la Sportingbet ai parte de: