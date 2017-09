Biletul zilei din tenis 17 septembrie. Ne îndreptăm atenția spre Seul.

Biletul zilei din tenis este format din ponturi pentru trei meciuri din tenisul feminin, ce vin de la turneul WTA de la Seul. Este vorba despre Su Jeong Jang vs Nicole Gibbs, Andrea Petkovic vs Denisa Allertova și Sara Sorribes Tormo vs Heather Watson.

Biletul Zilei Tenis – 17 septembrie – cota 2.99

Dacă pariem pe victoriile favoritelor Gibbs, Petkovic și Watson, obținem un bilet cu o cotă de aproape 3, așadar, una foarte bună. Acesta a fost plasat și este recomandat spre a fi jucat la casa de pariuri NetBet (D.1279 /29.06.2016).

