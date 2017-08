Biletul zilei din tenis, 19 august. Simona îi poate îmbogăți pe pariori

Biletul zilei din tenis este format din trei dueluri ce au ca protagoniste jucătoare din România. Vom paria așadar pe Sloane Stephens vs Simona Halep, Irina-Camelia Begu vs Viktorija Golubic și Ana Bogdan vs Dabrowski, meciuri din cadrul turneului WTA Cincinnati și de la calificările pentru WTA New Haven.

Biletul Zilei Tenis – 19 august – cota 2.60

Vom paria pe o triplă victorie românească astăzi, formând un bilet cu o cotă excelentă de 2.60. Acesta este plasat și propus spre a fi jucat la casa de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

Pariază Biletul zilei din tenis oferit de Pontul-Zilei, unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri tenis din România!

In plus, la Sportingbet ai parte de: