Biletul zilei din tenis 24 august. Partide din calificările de la US Open

Biletul zilei din tenis vine de la calificările pentru US Open și conține două meciuri de pe tabloul masculin și unul de pe cel feminin. Concret, este vorba despre Mikhail Kukushkin vs Kamke, Denis Shapovalov vs Elias și Danka Kovinic vs Katie Boulter.

Biletul Zilei Tenis – 24 august – cota 2.13

Vom paria pe victoriile lui Kukushkin, Shapovalov și Kovinic, formând astfel un bilet cu o cotă totală de 2.13. Acesta este plasat și propus spre a fi jucat la casa de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

