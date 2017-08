Biletul zilei din tenis 31 august.

Biletul zilei din tenis conține trei partide de la US Open, unul de pe tabloul feminin, dar și două de pe cel masculin. Concret, vom miza pe Darya Kasatkina vs Christina McHale, David Goffin vs G. Pella și Taylor Harry Fritz vs Dominic Thiem.

Biletul Zilei Tenis – 31 august – cota 2.34

Cele trei dueluri de mai sus ne oferă favoriți cerți, pe victoriile cărora vom și paria. Este vorba despre Darya Ksatkina, David Goffin și, bineînțeles, Dominic Thiem. Obținem astfel un bilet cu o cotă de peste 2. Acesta a fost plasat și este propus spre a fi jucat la casa de pariuri online Betano (Licența ONJN L1170664W000663).

