Biletul zilei la pariuri 6 iulie 2017 vine din tenis. Combinație de meciuri de la Wimbledon 2017. Biletul zilei din tenis de astăzi va conține 3 partide de la Wimbledon.

Am ales două de pe tabloul feminin și unul de pe cel masculin. Am ales să pariem pe favoriții din următoarele dueluri: Tatjana Maria vs Coco Vandeweghe, Petra Martici vs Allertova și Mischa Zverev vs Mikhail Kukushkin.

Biletul zilei la pariuri 6 iulie 2017 vine din tenis – cota 2.02

După ultimele trei bilete consecutive oferite de noi, toate câștigătoare, sperăm să continuăm seria mizând pe victoriile lui Vandeweghe, Martic și Zverev, din meciurile notate mai sus. Biletul are o cotă ce ne poate dubla investiția și este propus spre a fi plasat la agenția de pariuri online Unibet (Decizia nr. 1564/25.08.2016).

Pariază Biletul zilei tenis de la Wimbledon oferit de Superpont, unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri din România!

În plus, la Unibet ai parte de: