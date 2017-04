Biletul zilei pariuri fotbal 01 aprilie. Cu ochii pe două meciuri din Țara Galilor.

Biletul zilei din fotbal de astăzi este format din două partide ce se dispută în Cupa Ligii din Țara Galilor. Acestea sunt: Caernarfon Town vs Bala Town și Connahs Quay vs The New Saints.

Biletul Zilei Fotbal 01 aprilie – cota 2.16

Pariem pe “Peste 2.5 goluri” în partidele amintite mai sus. Biletul are o cotă ce ne poate dubla investiția, iar cotele sunt extrase din oferta agenției de pariuri online Betfair (Decizia nr. 1291/29.07.2016).

Pariază Biletul zilei fotbal oferit de Pontul Zilei , unul dintre cele mai bune site-uri de ponturi pariuri sportive din România.